الدوري الفرنسي، مارسيليا يتعادل 1-1 أمام لوهافر في الشوط الأول

مارسيليا الفرنسي،
مارسيليا الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، انتهى الشوط الأول من مباراة مارسيليا الفرنسي أمام لوهافر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فيلودروم، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم لوهافر عن طريق ياسين كيشتا في الدقيقة 24، ثم تعادل مارسيليا في الدقيقة 35 عن طريق ماسون جرينوود 

مارسيليا يحاول التقدم نحو الصدارة

يحتل مارسيليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، سجل خلالها 15 هدفًا واستقبل 5 أهداف فقط، مما يعكس صلابة دفاعه وقوة هجومه في آنٍ واحد، ويريد الفريق أن يحقق فوزه السادس هذا الموسم ليواصل ملاحقة المتصدرين ويثبت نفسه كمنافس حقيقي على اللقب.

تشكيل مارسيليا أمام لوهافر

دخل فريق مارسيليا مباراته أمام لوهافر بتشكيل مكون من:

جيفري دي لاند - بنجامين بافار - نايف أكرد - ليوناردو باليردي - إيميرسون بالميري - مات أوريلي - بيير إميل هويبيرج - ماسون جرينود - أنجل جومييز - إيجور بايشاو - بيير أوباميانج

لوهافر الفرنسي، فيتو
لوهافر الفرنسي، فيتو

لوهافر في مهمة صعبة خارج أرضه

أما فريق لوهافر، فيدخل اللقاء محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط فقط من نفس عدد المباريات، بعد أداء متذبذب منذ بداية الموسم، أحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 10 أهداف، ويأمل المدرب في تصحيح المسار والعودة بنتيجة إيجابية من معقل مارسيليا، رغم صعوبة المهمة أمام واحد من أقوى الفرق على أرضه.

التاريخ يبتسم لمارسيليا في المواجهات المباشرة

تاريخيًا، تميل الكفة بوضوح إلى مارسيليا الذي فاز في آخر أربع مواجهات متتالية أمام لوهافر، كان آخرها في مايو 2025 حين فاز بنتيجة 3-1 خارج أرضه، كما سبق له أن حقق انتصارًا كبيرًا بخماسية مقابل هدف في يناير من نفس العام، مما يعزز ثقة الفريق وجماهيره قبل هذه المواجهة.

الطاقم التحكيمي وتقنية الفيديو

أسندت لجنة التحكيم في الاتحاد الفرنسي إدارة المباراة إلى الحكم باستيان ديشيبي، ويساعده كل من بريس لو تيلير وجوليان هولبرت على الخطوط، بينما يشرف على تقنية الفيديو (VAR) الحكم ويلفريد بيان بمساعدة ماتيو جروبوست، ومن المتوقع أن تكون المباراة تحت أنظار تقنية الفيديو منذ الدقائق الأولى لضمان العدالة التحكيمية في كل الحالات المثيرة للجدل.

الدوري الفرنسي مارسيليا لوهافر ملعب فيلودروم مارسيليا ضد لوهافر

