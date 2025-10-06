الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة السابعة

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

ترتيب الدوري الفرنسي، انفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة السابعة، وقبل فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري، فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز الخامس عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة السابعة

1- باريس سان جيرمان 16 نقطة
2- مارسيليا 15 نقطة
3- ستراسبورج 15 نقطة
4- ليون 15 نقطة
5- موناكو 13 نقطة
6- لانس 13 نقطة
7- ليل 11 نقطة
8- باريس إف سي 10 نقاط
9- تولوز 10 نقاط
10- رين 10 نقاط
11- بريست 8 نقاط
12- نيس 8 نقاط
13- لوريان 7 نقاط
14- لو هافر 6 نقاط
15- نانت 6 نقاط
16- أوكسير 6 نقاط
17- أنجييه 5 نقاط
18- ميتز نقطتان

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي ترتيب فرق الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان مارسيليا ليون موناكو لانس الدوري الفرنسي مصطفي محمد

مواد متعلقة

تار بايت، رد فعل جنوني من مبابي بعد هدف شقيقه في مرمى سان جيرمان (فيديو)

تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

تحت أنظار مصطفي محمد، نانت يتعادل مع تولوز 2/2 في الدوري الفرنسي

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads