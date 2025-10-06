موقف نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة السابعة

ترتيب الدوري الفرنسي، انفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة السابعة، وقبل فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري، فيما يتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز الخامس عشر.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة السابعة

1- باريس سان جيرمان 16 نقطة

2- مارسيليا 15 نقطة

3- ستراسبورج 15 نقطة

4- ليون 15 نقطة

5- موناكو 13 نقطة

6- لانس 13 نقطة

7- ليل 11 نقطة

8- باريس إف سي 10 نقاط

9- تولوز 10 نقاط

10- رين 10 نقاط

11- بريست 8 نقاط

12- نيس 8 نقاط

13- لوريان 7 نقاط

14- لو هافر 6 نقاط

15- نانت 6 نقاط

16- أوكسير 6 نقاط

17- أنجييه 5 نقاط

18- ميتز نقطتان

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

