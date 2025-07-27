رسميا، لوهافر الفرنسي يعلن رحيل أحمد حسن كوكا

أعلن نادي لوهافر الفرنسي، مساء اليوم الأحد، عن الاستغناء عن مهاجمه الدولي المصري أحمد حسن كوكا بعد تجربة قصيرة مع الفريق.

وأشار النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن "كوكا" الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير 2025، يغادر صفوف لوهافر.

أرقام كوكا مع لوهافر الفرنسي

وأضاف "قضى كوكا فترة قصيرة، ولكن أدى المطلوب منه بامتياز".

وخاض المهاجم المصري 16 مباراة بقميص لوهافر، سجل خلالها 3 أهداف في الفوز على ليل 2-1 والفوز على لانس 4-3 والتعادل مع موناكو 1-1.

وتردد خلال الأيام القليلة الماضية أن "كوكا" محط اهتمام من ناديه القديم الأهلي المصري، وربطته تقارير صحفية أيضا بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

يذكر أن كوكا البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف لوهافر في يناير الماضي بصفقة انتقال حر قادما من ريو آفي البرتغالي.

الاتفاق السعودي يقترب من ضم كوكا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اتفاق نادي الاتفاق السعودي مع أحمد حسن كوكا على الانضمام إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر.

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