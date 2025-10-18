السبت 18 أكتوبر 2025
ضبط المتهمين بسرقة حقيبة سيدة مسنة بطنطا بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

ضبط مرتكبي واقعة
ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة سيدة مُسنة بطنطا

تمكنت مديرية أمن الغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بسرقة حقيبة من إحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة طنطا.

وبالفحص تبين أنه تبلغ اليوم لقسم شرطة أول طنطا من إحدى السيدات المسنات مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء سيرها بالمنطقة فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية فريق بحث ، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطل وسائق لهما معلومات جنائية  مقيمان بمحافظة الغربية كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

