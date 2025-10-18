ضبط المتهمين بسرقة حقيبة سيدة مسنة بطنطا بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت مديرية أمن الغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بسرقة حقيبة من إحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة طنطا.

وبالفحص تبين أنه تبلغ اليوم لقسم شرطة أول طنطا من إحدى السيدات المسنات مقيمة بدائرة القسم، بأنها أثناء سيرها بالمنطقة فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة.

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية فريق بحث ، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطل وسائق لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الغربية كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.