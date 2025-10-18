الأحد 19 أكتوبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: الحرب في غزة لم تنته بعد وهناك أشياء يجب القيام بها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به.


وأضاف نتنياهو: الحرب لم تنته بعد، وهناك عدة أشياء يجب القيام بها، زاعما: يدنا ممدودة للسلام واليد الأخرى تمسك بسيف داوود.

وتابع: الحرب في غزة ستنتهي عند تنفيذ كل بنود الاتفاق، عندما يتم تجريد حماس من سلاحها وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح.
 

وادعى نتنياهو: لو خضعت للضغوط وأنهيت الحرب لدى وصولنا إلى خان يونس فإن أيام إسرائيل ستكون معدودة.

