نتنياهو: الحرب في غزة لم تنته بعد وهناك أشياء يجب القيام بها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت: قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به.



نتنياهو: قلنا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا بالضبط ما نقوم به

وأضاف نتنياهو: الحرب لم تنته بعد، وهناك عدة أشياء يجب القيام بها، زاعما: يدنا ممدودة للسلام واليد الأخرى تمسك بسيف داوود.

وتابع: الحرب في غزة ستنتهي عند تنفيذ كل بنود الاتفاق، عندما يتم تجريد حماس من سلاحها وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح.



وادعى نتنياهو: لو خضعت للضغوط وأنهيت الحرب لدى وصولنا إلى خان يونس فإن أيام إسرائيل ستكون معدودة.

