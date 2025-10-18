زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

في لفتة إنسانية نادرة وموقف مؤثر يجسد معاني الرحمة والإنسانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لزيارة الفنان تامر حسني للطفلة ليلى، البالغة من العمر 8 سنوات، من مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي تخوض رحلة علاج شاقة مع مرض السرطان منذ نحو عامين، بعدما أعربت في مقطع فيديو عن أمنيتها بلقاء نجمها المفضل تامر حسني، الذي طالما كانت تستمع إلى أغانيه وتشاهد أعماله الفنية.

تامر حسني يزور طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

وبمجرد أن شاهد الفنان تامر حسني الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر تحقيق أمنية الطفلة بنفسه، وتوجه إلى منزلها في شبين القناطر في زيارة مفاجئة أدخلت السعادة على قلبها، وسط فرحة كبيرة من أسرتها وأهالي المنطقة الذين تجمعوا حول المنزل لمشاهدة لحظة اللقاء الإنساني المؤثرة.

وعبّرت الطفلة ليلى، التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي، عن سعادتها البالغة بلقاء نجمها المفضل، مؤكدة أن يوم الزيارة كان «أجمل يوم في حياتها».

وقالت إن الفنان تامر حسني تحدّث معها بلطف شديد، ووجّه لها كلمات دعم وتشجيع، متمنيًا لها الشفاء العاجل ودوام القوة والإصرار على مواجهة المرض.

وخلال الزيارة، حرص تامر حسني على التقاط الصور التذكارية مع الطفلة وأسرتها، وقدم لها عددًا من الهدايا الرمزية، كما وجّه الشكر لوالدتها على صبرها الكبير ودعمها المستمر لابنتها في رحلة العلاج.

تامر حسني يزور طفلة محاربة سرطان بشبين القناطر، فيتو

