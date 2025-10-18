نقابة المعلمين بالقليوبية ترفض قرار هدم نادي المعلمين وتدعو لـ عمومية طارئة

أعلنت نقابة المعلمين بمحافظة القليوبية رفضها التام لقرار محافظة القليوبية هدم نادي المعلمين ببنها ضمن حملة إزالة المباني الواقعة في نطاق مشروع ممشى أهل مصر، مؤكدةً أن النادي يمثل صرحًا خدميًا واجتماعيًا يخدم آلاف المعلمين وأسرهم منذ سنوات طويلة، ويضم العديد من المرافق الحيوية التي تمثل دعمًا حقيقيًا للمعلم.

نقابة المعلمين بالقليوبية تعلن رفضها قرار هدم نادي المعلمين وتدعو لجمعية عمومية طارئة

وأكدت النقابة في بيان رسمي، أن النادي يضم العيادات الطبية في مختلف التخصصات والعناية المركزة التي تقدم خدماتها بأسعار رمزية للمعلمين وأسرهم، بالإضافة إلى الحضانات والخدمات الاجتماعية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم، إلى جانب مقر لجنة النقابة الذي يقدم الخدمات النقابية والإدارية والمعاشية بشكل يومي للمعلمين في جميع أنحاء المحافظة.

وأعلنت نقابة المعلمين بالقليوبية عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنادي المعلمين ببنها، داعيةً جميع المعلمين والمعلمات بالمحافظة للحضور والمشاركة الفاعلة للدفاع عن مصلحة المعلم والنقابة.

وشددت النقابة على أنها ليست ضد الدولة أو خططها في التطوير والبناء، لكنها تناشد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل للإبقاء على النادي وما يقدمه من خدمات، مشيرة إلى أن النادي يمثل الملاذ الوحيد للمعلمين وأسرهم ومصدرًا للرعاية والتواصل والدعم المهني والاجتماعي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن نادي المعلمين ليس مجرد مبنى، بل رمز لكرامة المعلم وبيت الأسرة التعليمية الذي يجمع الزملاء ويقدم لهم الرعاية والخدمة في كل وقت.

