جهود مكثفة لضبط شاب أطلق أعيرة نارية بالقليوبية

جهود لضبط متهم باطلاق
جهود لضبط متهم باطلاق اعيرة نارية بالقليوبية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يطلق أعيرة نارية من سلاح تجاه شابين يستقلان دراجة نارية بمنطقة أم بيومي في شبرا الخيمة.

 

"تعليم القليوبية" تطلق مسابقة النموذج الإيجابي لاختيار المتميزين

أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح

 

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، بتداول المقطع على نطاق واسع، وتوجيه تعليمات بفحص الفيديو لتحديد هوية مطلق النار وضبطه.

وتفحص الأجهزة الأمنية حاليا محتوى الفيديو لتحديد موقع الواقعة وملابساتها، ومعرفة ما إذا كان الحادث حديثًا أو قديمًا، إضافة إلى تحديد أطراف الواقعة وسماع أقوال الشهود في محيط المكان، وتشكيل فريق بحث جنائي من مباحث القليوبية يتولى حاليا جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة، لسرعة التوصل إلى مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

