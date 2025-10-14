الأربعاء 15 أكتوبر 2025
فرص عمل وخدمات صحية تتصدر طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي المخصص للتواصل مع المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، والذي استهدف حل المشكلات وتلبية احتياجات أهالي مدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية.

صحة القليوبية تعلن عن أماكن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية

المشدد 6 سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

فرص عمل وخدمات صحية تتصدر طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ القليوبية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، حيث شهد الاجتماع اليوم استجابات فورية وقرارات تنفيذية عاجلة لعدد من الطلبات المتعلقة بالخدمات المعيشية والصحية والتعليمية.

وشهد اللقاء توفير فرص عمل لعدد من الشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، استجابةً لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم، وجّه المحافظ بتسهيل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لضمان حصوله على حقوقه وامتيازاته، كما تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتعيين سيدة أرملة تعول ثلاثة أطفال لتوفير مصدر رزق ثابت لها، بالإضافة إلى تعيين شاب آخر بإحدى الشركات الخاصة.

وفي المجال الصحي، أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية الحرجة، حيث تم التنسيق مع مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية لإجراء عملية زرع قرنية لمريض على نفقة الدولة، كما وجّه التأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات علاج طفلة معاقة على نفقة الدولة، وتوفير فرصة عمل لوالدها وصرف مساعدة مالية عاجلة للأسرة.

وفي قطاع التعليم، استجاب المحافظ لطلب سيدة متوفى زوجها بإعفاء أبنائها من المصروفات الدراسية في مدرسة خاصة، ووجّه بنقلهم إلى مدرسة حكومية تخفيفًا للعبء المالي، كما وافق على نقل سيدة من عملها بمحافظة الفيوم إلى القليوبية مراعاةً لظروفها الأسرية.

كما ناقش اللقاء عددًا من الشكاوى المتعلقة بخدمات البنية التحتية والنظافة والإشغالات في مدن شبرا الخيمة وقليوب، حيث وجّه المحافظ رؤساء المدن بالتدخل الفوري لرفع مستوى الخدمات، وإزالة أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المرور أو تضر بالمظهر العام، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تمثل آلية عمل مباشرة وسريعة تهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين من خلال قرارات تنفيذية فورية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وممثلو مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدن وأحياء شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية.
 

