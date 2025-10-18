الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة إبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على دبا الفجيرة بهدف في الدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي
الجزيرة الإماراتي

حقق فريق الجزيرة فوزا غاليا على حساب دبا الفجيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

 

مباراة الجزيرة ودبا الفجيرة

وسجل برونو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17، ليمنح الجزيرة التقدم المبكر، قبل أن يتعرض لاعبه إيجور سيروتي للطرد في الدقيقة 42، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين حتى النهاية.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري  إبراهيم عادل أساسيا مع الجزيرة في الشوط الأول، قبل أن يغادر بين الشوطين دون أن يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف، فيما واصل محمد النني غيابه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن المتصدر العين، بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق الجزيرة الجزيرة الدوري الإماراتي دبا الفجيرة محمد النني ابراهيم عادل

مواد متعلقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكسر عقدة بوروندي ويحقق فوزه الأول على أرضها بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

الدوري الإسباني، برشلونة وجيرونا يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم علي نيوكاسل بهدف في الشوط الأول

الأهلي يفوز على إيجل نوار ويضع قدما في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

إقالة أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام فورست بعد الخسارة أمام تشيلسي

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

الأكثر قراءة

إصابة الطيار، نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي أثناء رحلة إلى لوس أنجلوس (صور)

هل يرتفع سعر الخبز السياحي بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة توضح

لقب السوبر الإفريقي ينعش خزينة بيراميدز بـ 500 ألف دولار

منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

كراسة شروط حجز شقق بيتك في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق

ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية