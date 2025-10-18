بمشاركة إبراهيم عادل، الجزيرة يفوز على دبا الفجيرة بهدف في الدوري الإماراتي

حقق فريق الجزيرة فوزا غاليا على حساب دبا الفجيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

مباراة الجزيرة ودبا الفجيرة

وسجل برونو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17، ليمنح الجزيرة التقدم المبكر، قبل أن يتعرض لاعبه إيجور سيروتي للطرد في الدقيقة 42، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين حتى النهاية.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري إبراهيم عادل أساسيا مع الجزيرة في الشوط الأول، قبل أن يغادر بين الشوطين دون أن يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف، فيما واصل محمد النني غيابه بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن المتصدر العين، بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

