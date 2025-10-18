بعد فوزه الأول مع الأهلي، ييس توروب يسير على خطى فايلر وكولر

سار الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على خطى مدربي الفريق السابقين رينيه فايلر ومارسيل كولر، بعدما استهل مشواره الرسمي مع القلعة الحمراء بتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية له، والتي جاءت أيضا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقاد توروب الأهلي لتحقيق فوز ثمين خارج الديار على فريق إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.

وكان السويسري رينيه فايلر قد بدأ مسيرته مع الأهلي عام 2019 بفوز خارج الأرض على كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0، فيما افتتح مواطنه مارسيل كولر مشواره في أكتوبر 2022 بانتصار على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدى لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له علي مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

و شعر محمد شريف مهاجم الأهلي بـ بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

وضمن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

وكان فريق إيجل نوار تأهل إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.