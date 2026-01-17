11 عامًا على رحيلها، فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية وصاحبة المسيرة الفنية الخالدة

18 حجم الخط

فاتن حمامة ، ملامح شرقية أصيلة لفنانة قديرة تنتمي إلى زمن الفن الجميل، لقبت عن جدارة بـ«سيدة الشاشة العربية»، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة، ولم تمكث طويلًا في الأدوار الثانوية، إذ فرضت موهبتها حضورها لتصبح بطلة منذ بداياتها الأولى، امتد عطاؤها الفني لأكثر من ستين عامًا، ظلت خلالها وفية للتمثيل حتى يوم الرحيل، دون أن تفكر يومًا في الاعتزال.

قدّمت أدوارًا خالدة تشهد بعمق موهبتها وتنوّع أدائها، فبرعت في الأدوار الرومانسية كما تألقت في تجسيد دور الأم، لتترك بصمة خاصة في وجدان الجمهور العربي.

ومن أبرز أفلامها «بين الأطلال» و«إمبراطورية ميم»، قبل أن تتجه في سنواتها الأخيرة إلى الدراما التلفزيونية، مواصلة حضورها الفني حتى رحلت عن عالمنا عام 2015، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

وُلدت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في مثل هذا اليوم من عام 1931 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نشأت في أسرة بسيطة، حيث كان والدها أحمد حمامة يعمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم، لفتت ملامحها البريئة الأنظار مبكرًا، وفازت بمسابقة «أجمل طفلة في مصر»، وهو ما شكّل نقطة التحول الأولى في حياتها.

أرسل والدها صورتها إلى المخرج محمد كريم، الذي كان يبحث آنذاك عن طفلة تشارك الموسيقار محمد عبد الوهاب بطولة فيلم «يوم سعيد» عام 1940، وقدّمت فاتن حمامة في الفيلم أول أدوارها السينمائية، لتبهر الجميع بأدائها الطبيعي وتلفت الأنظار إلى موهبة استثنائية واعدة.

وتوالت مشاركاتها بعد ذلك، من بينها فيلم «رصاصة في القلب»، ليصفها محمد عبد الوهاب بأنها «النبع الصافي»، في إشارة مبكرة إلى مستقبل فني حافل بالنجاح والخلود.

دعم زكى طليمات

آمن والد فاتن حمامة بموهبتها فساعدها على الانطلاق فى مشوار التمثيل فالتحقت بالمعهد العالى للتمثيل عام 1946، ودعمها كثيرا أستاذها بالمعهد المخرج زكي طليمات الذى قام بتدريبها على النطق السليم لإلغاء لدغة فى لسانها كانت تلازمها ونجح فى ذلك.

فاتن حمامة فى بداياتها

افتُتح المعهد العالي للتمثيل آنذاك على يد زكي طليمات بشارع نوبار، ليولي اهتمامًا خاصًا بفاتن حمامة، ويعمل على صقل موهبتها مبكرًا، حتى إنه درّبها على إخفاء لدغة حرف الراء، في إطار إعداده لها فنيًا.

ولم يلبث أن اكتشفها أيضًا عملاق المسرح يوسف وهبي، الذي قدّمها في فيلمين مهمين هما «القناع الأحمر» و«ملاك الرحمة»، لتتسع بعدها دائرة الضوء من حولها.

وعن بداياتها الفنية، تحكي فاتن حمامة في مذكراتها التي نشرتها مجلة «الاثنين» في خمسينيات القرن الماضي قائلة: «عشقت السينما والتمثيل، وعشت بخيالي حتى تخيلت أنني الممثلة الأولى، وكنت أجد نفسي البطلة في جميع الأفلام التي أشاهدها، فإذا كانت البطلة مغنية، كنت أرى نفسي مغنية مصر الأولى».

وتضيف أن أولى خطوات الحلم تحققت حين جسدت شخصية «أنيسة» في فيلم «يوم سعيد»، لتبدأ رحلة أسطورة فنية لا تزال حاضرة في الوجدان العربي.

بابا أمين أول بطولة سينمائية

كانت الانطلاقة الحقيقية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "بابا أمين " عام 1950 وهو أول فيلم للمخرج يوسف شاهين بطولة حسين رياض ومارى منيب لتقدم بعده أكثر من مائة فيلم، هى علامة من علامات السينما المصرية حتى أنه اختير منها ثمانية أفلام ضمن قائمة أفضل فيلم فى تاريخ السينما المصرية منها الحرام، بين الأطلال، أيامنا الحلوة، ابن النيل، صراع فى الوادى ن دعاء الكروان.

فاتن حمامة



ومن الأفلام التي قدمتها فاتن حمامة والتي تزيد على 100 فيلم قدمت فيها أدوار الفلاحة والصعيدية والبدوية والأرستقراطية والبريئة والبسيطة من أعمالها: "لك يوم يا ظالم" للمخرج صلاح أبو سيف، "الله معنا" إخراج يوسف شاهين الذي منع عرضه في بادئ الأمر بسبب صورة محمد نجيب فى خلفية التصوير، ثم كان فيلم “صراع في الوادي” الذي نالت عنه العديد من الجوائز، لن أبكى أبدا، نهر الحب، لا وقت للحب، موعد مع السعادة، الخيط الرفيع، إمبراطورية ميم، لا تطفئ الشمس عن قصة إحسان عبد القدوس، بين الأطلال ليوسف السباعي، الباب المفتوح مع المخرج هنرى بركات، لاعزاء للسيدات، وفيلم موعد مع الحياة وهو الفيلم الذي سميت بعده بسيدة الشاشة العربية، أريد حلا، وكان آخر أفلامها "أرض الأحلام" عام 1998.

أغنية الموت منعته الرقابة

فيلم وحيد منعته الرقابة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بعنوان "أغنية الموت" كتبه الشاعر عبد الرحمن الأبنودى الذى يتحدث عن ذكرياته عنه فيقول: لم تكن الست فاتن حمامة ــ كما كان يناديها ــ ممثلة جيدة أو عظيمة فقط لكنها كانت ظاهرة طبيعية مثلها مثل الصيف والشتاء، ومنذ أن خرجنا إلى الدنيا وهى تبهرنا بقدر كبير من اللياقة الفنية والمستوى العالى الذى لم تتنازل عنه مرة واحدة، تعاملت معها اكثر من مرة، وقد اختارت أن تصنع أفلاما قصيرة تخرج سينمائيا على أن تكون مدة الفيلم ساعة واحدة منها فصل من مسرحية أغنية الموت لكنه لم يعرض بعد.

فاتن حمامة فى فيلم صراع فى الوادى

اتجهت فاتن حمامة إلى الدراما سواء فى الإذاعة أو فى التليفزيون، فقدمت للإذاعة مسلسلات: الرحلة، أفواه وأرانب، كفر نعمت، البراوى والحامول، ليلة القبض على فاطمة، الى جانب بعض الأدوار التليفزيونية فى وجه القمر، ضمير أبلة حكمت، والفيلم التليفزيونى حكاية وراء كل باب.

تزوجت سيدة الشاشة فاتن حمامة ثلاث مرات، كانت الزيجة الأولى وهي في بداياتها عام 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار وعن هذه الزيجة تقول: تعرفت على المخرج عز الدين ذو الفقار وكان يستعد لإخراج فيلم "أبو زيد الهلالي"، وكان من المتفق عليه أن تقوم إلهام حسين بدور البطولة، وفوجئت بإسناد الدور لي، وكان الفيلم نقلة كبيرة في حياتي الفنية، وأصبحت من نجمات الصف الأول، وبعد انتهاء عرض الفيلم تقدم عز الدين ذو الفقار طالبًا يدي فوافق والدي على طلبه بشرط أن يؤجل كل الإجراءات إلى ما بعد انتهائي من الدراسة، لكننا صممنا على الزواج وقدمنا معا فيلم "خلود"، ورزقت منه بابنتي نادية.

عمر الشريف الزوج الثانى لفاتن حمامة



كانت الزيجة الثانية هى الاطول مع الفنان عمر الشريف الذى التقته فى أول أدواره “صراع فى الوادى” وكان سببا فى قصة حب كبيرة ليشتركا معا فى مجموعة أفلام منها: لا أنام، أيامنا الحلوة، صراع فى الميناء، سيدة القصر وغيرها ليتم الطلاق بعد عشر سنوات حتى كانت الزيجة الثالثة من الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الأمراض الجلدية واستمر الزواج أكثر من أربعين عاما.

لا عزاء لفاتن حمامة

أصيبت الفنانة فاتن حمامة بمتاعب فى القلب فى سنواتها الأخيرة أدت بها إلى الإصابة مع الأيام بهبوط حاد فى الدورة الدموية لترحل فى مثل هذا اليوم عام 2015 دون إقامة عزاء لها بناء على وصيتها.

