بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

مع قرب حلول شهر ربيع الأول وانتشار مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نستعرض معكم أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول حيث يعد الاحتفال بالمولد النبوي من من أهم الأحداث التاريخية التي يتم الاحتفال بها في شهر ربيع الأول.

كما أن مظاهر الاحتفال بشهر ربيع الأول من الأمور الشائعة والمحببة لقلوب المصريين، وفي هذا الإطار نستعرض أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول، فإلي التفاصيل.

أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

ربيع الأول هو الشهر الثالث من السنة القمرية أو التقويم الهجرى، وسمى الشق الأول بذلك لأنه صادف موسم الربيع، وجاء فى سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم عدة روايات، منها أنَّ العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب فى صفر.

حيث إنَّ صفرًا كان أول شهور الإغارة على القبائل عقب المحرم، وقيل: بل سُمِّى كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفى الشهر الذى يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان فى الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمى الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

من جانبه أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذى ظهر فيه نور النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم".

وأشار المفتي السابق، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم "هذا يوم ولدت فيه"، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

وأشار إلى أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبى -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفى شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه "ربيع الأنوار"، ويكون عند كل فرد فيهم فى منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد فى مصر.

موعد المولد النبوي؟

ويحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناءً على الرؤية الشرعية يتحدد ما إذا كان يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر أم الجمعة 5 سبتمبر 2025م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025، وحتى مغرب اليوم التالي، وفيه تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 14467 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

تعتبر من أهم الأحداث التي وقعت في ربيع الأول: أولًا: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيًا: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثًا: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر أهل السير معجزات ولادة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها:

أولًا: أنه وُلِد النبي صلى الله عليه وسلم مختونًا مقطوع السرة، وخرج نورٌ معه، أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، بحسب شهادة أم عثمان بن العاص، وأم عبد الرحمن بن عوف، اللتين باتتا عند أم النبي ليلة الولادة، فقد قالتا: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.

ثانيًا: قالت السيدة آمنة أم النبي: إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.

ثالثًا: كانت أُمّه عليها سلام الله قد سمّته أحمد قبل أن يسمّيه جدّه وكان هذا الاسم نادرًا بين العرب فلم يسم به منهم سوى 16 شخصًا، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصّة به.

رابعًا: تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها.

خامسًا: انكسر إيوان كسرى (ملك الفرس في ذلك الوقت)، وسقطت أربع عشرة شرفة منه.

سادسًا: أخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

سابعًا: جفت بحيرة ساوة (وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى، جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة مركز المحافظة).

ثامنًا: لم يبقَ سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا.

تاسعًا: انتُزع علم الكهنة، وبطُل سحر السحرة، ولم تبق كاهنةٌ في العرب إلا حُجبت عن صاحبها.

عاشرًا: حجب إبليس عن السموات السبع، فكان إبليس - لعنه الله - يخترق السماوات السبع، فلما وُلد عيسى عليه السلام حُجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما وُلد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - حُجب عن السبع كلها ورميتْ الشياطين بالنجوم.

حادي عشر: غزوة بواط

وهي واقعة تاريخية حدثت في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة النبوية، وهي جزء من سلسلة من الصدامات والاشتباكات بين المسلمين وقريش من أهل مكة، وذلك في سياق الصراع الذي كان مستمرًا بين المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة، وقريش كانت تحاول الحيلولة دون نجاح الانتشار السريع للإسلام.

وخرج رسول الله في مئتين من أصحابه رضي الله عنهم يعترض عير قريش فيها "أُميّة بن خلف الجُمَحى"، ومئة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بَعير، فبلغ ‌بُواطَ، وهى جبال من جبال جُهينة من ناحية رَضْوى، وهى قريب من ذي خُشُب مِمَّا يلى طريق الشام، وبين ‌بُواط والمدينة نحو من أربعة بُرُد، فلم يلقَ رسول الله ﷺ، كيدًا فرجع إلى المدينة زادها الله شرفًا وتعظيمًا (الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/8، والطبري: 2/260 وغيرهما، بتصرف)

ثاني عشر: زواج الخليفة الثالث عثمان بن عفان من السيدة أم كلثوم رضي الله عنهما

وفي ربيع الأول تزوّج عثمان بن عفان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت رسول اللَّه ﷺ، ودخل بها في جمادى الآخرة رضي الله عنها (إمتاع الأسماع: 1/128، بتصرف).

عندما عادت السيدة رقية رضي الله تعالى عنها من الحبشة قالت: أين أبي؟ فقيل لها: في المسجد عند الحجر الأسود، فقالت: أين أمّي؟ فسكتت أختها أم ‌كلثوم رضي الله عنها، فأجهشت فاطمة رضي الله عنها بالبكاء وتركت الحجرة، فعلمت السيدة رقية رضي الله عنها أن أمّها قد ماتت، وهي لم تكن موجودة في موت أمّها، وعندما ماتت لم يشهد أبوها موتها ودفنها، فحزن عليها حزنًا شديدًا، وحزنت أختها أم ‌كلثوم رضي الله عنها.

بعد وفاة السيدة رقية رضي الله عنها، خطب ‌سيدنا عثمان رضي الله عنه أم ‌كلثوم رضي الله عنها فزوّجه الرسول بها، ولذلك سمي ‌عثمان رضي الله عنه بـ"ذي النورين"؛ لأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول ﷺ، ثم ماتت السيدة أم ‌كلثوم رضي الله عنها عند سيدنا ‌عثمان رضي الله عنهما، فأراد ﷺ أن يطيب نفس ‌سيدنا عثمان رضي الله عنه لئلّا يحزن في نفسه، فقال: (لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان) وفي هذه الرواية ألفاظ مختلفة.

