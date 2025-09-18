على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

أيام قليلة تفصلنا عن شهر ربيع الآخر أو الثاني، وشهر ربيع الآخر أو الثاني هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم الهجري.

وقد سُمِّي شهر ربيع بهذا الاسم نحو عام 412 م في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول.

وقد جاء في تسمية ربيع الأول وربيع الثاني بالربيعين روايات كثيرة، وفيما يلي نستعرض معكم أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر أو الثاني

سبب تسمية شهر ربيع بهذا الاسم

الربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر. أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه.

وتقسم الفصول عند العرب القدماء كالتالي:

الربيع الأول (الخريف): كان يُعتبر أول الربيع، ويتميز بسقوط الأمطار ووفرة الأعشاب، وكان موسمًا هامًا للحصاد وتجهيز المحاصيل

الشتاء: فصل البرد الشديد.

الصيف (أو الربيع الثاني): فصل تقل فيه المياه وتهيج فيه الكلأ (النباتات الرعوية)، وكان بعض العرب يسمونه بالربيع الثاني نظرًا لظهور فيه الأنوار.

القيظ: وهو شدة حر الصيف أو نهاية فصل الصيف، ويُعرف بجمر القيظ حيث تصل الحرارة إلى أقصاها.

وقيل: إن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول: ربيع رابع؛ أي مُخْصِب. وقيل: بل سمي كذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر والشهر السابق له؛ لأن هذين الشهرين كانا يحلان في فصل الخريف الذي تسميه العرب ربيعًا، وتسمي الربيع صيفًا، والصيف قيظًا.

وسمي شهرا ربيع الأول والآخر بذلك لأنهما حلا وقت تسميتهما في زمن الربيع فلزمتهما التسمية. والعرب تذكر الشهور كلها مجردة إلا شهري ربيع وشهر رمضان. فيقولون: أقبل شعبان وأقبل شهر رمضان. قال تعالى ﴿ شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ﴾ البقرة: 185. وفي الشهرين اللذين يليا صفر يقولون شهري ربيع.

أهم الأحداث في شهر ربيع الثاني

شهد ربيع الثاني أحداثا هامة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ما يلي نذكر أبرز هذه الأحداث:

إتمام الصلاة أربع ركعات

في شهر ربيع الآخر من السنة الأولى للهجرة، تمت الصلاة الرباعية في الحضر أربعا، وكانت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأُقِرت صلاة السفر، وزيدت ركعتان في صلاة الحضر، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنها.

غزوة بحران:

في شهر ربيع الآخر من السنة الثالثة كانت غزوة بحران، وكان سبب هذه الغزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصله خبر يفيد بأن جموعا من قبيلة سليم قد اجتمعت في منطقة بحران، فخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخرج في 300 رجل وأغذوا في السير، لكن سليما تفرقت لما علمت بمسير النبي صلى الله عليه وسلم نحوها ثم أقام صلى الله عليه وسلم أياما بتلك المنطقة، فلم يلق أحدا من بني سليم، ثم رجع إلى المدينة بعد أن غاب عنها مدة عشر ليال.

سرية زيد بن حارثة إلى الجموم

وفي ربيع الآخر من سادسة سني الهجرة، حدثت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الجموم، وهو موضع غير بعيد من المدينة المنورة، وكانت تسكنه قبيلة بني سليم التي توالي قريشا، وتناصب المسلمين العداء، وقد شاركت في الأحزاب إلى جانب قريش وهوازن وغيرهما، خلال غزوة الخندق.

عداء بني سليم للمسلمين هو ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم بقرقرة الكدر في السنة الثانية، ثم في بحران في السنة الثالثة ثم يوجه إليهم زيد بن حارثة على رأس سرية في السنة السادسة.

وحاصل سرية زيد إلى الجموم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما يفيد أن جمعا من سليم قد التأم بالجموم، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه على رأس سرية.

سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى بني ثعلبة

في شهر ربيع الآخر من سادسة سني الهجرة النبوية، كانت سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى بني ثعلبة، وكانت هذه السرية ردا على قيام بني ثعلبة بقتل 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع محمد بن مسلمة في سرية، وقد تقدمت تفاصيل ذلك في أحداث ربيع الأول.

وحاصل هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح في 40 رجلا، لتأديب بني ثعلبة والثأر لأصحاب ابن مسلمة، وصبحت السرية بني ثعلبة، ففروا هاربين في كل اتجاه، وتفرقوا في الجبال، ولم يلق ابن مسلمة منهم إلا رجلا واحدا، وقد أسلم، ثم رجعت السرية بغنائمَ كثيرة دون أن يصيبها أذى.

سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة

في شهر ربيع الآخر من السنة الهجرية التاسعة، كانت سرية علقمة بن مُجَزِّز، وذلك أن أخبارا وصلت المدينة تقول إن هناك نشاطا لجمع من الحبشة قرب جدة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم علقمة بن مجزز، رضي الله عنه، على ثلاثمائة جندي، فهربوا أمام سرية علقمة الذي لم يلق كيدا.

ثم قرر علقمة الرجوع، وأذن لجماعة أن يتعجلوا وأمّر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا ببعض الطريق أمرهم أن يضرموا نارا، ففعلوا، ثم أمرهم أن يلقوا بأنفسهم فيها، فيقال إنهم قاموا فحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال اجلسوا إنما كنت أضحك معكم، ويقال إنهم قالوا له: ما فررنا إلى رسول الله إلا منها، فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه". هذا ما أورده أغلب مراجع السيرة النبوية، من خبر سرية علقمة بن مجزز، رضي الله، وأنها كانت تستهدف أناسا من الحبشة، تم الارتياب في نشاطهم قرب جدة.

ولكن هناك قول بأن سرية علقمة بن مجزز كانت سُيرت إلى قبيلة بني كلاب، وأنها حصل فيها قتال.

سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر

وفي شهر ربيع الآخر من سادس أعوام الهجرة النبوية، كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر، وهو ماء لبني أسد، وكانت قبيلة أسد تناصب الإسلام العداء وتدعم أعداءه في حروبهم ضده، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبها عكاشة (بضم العين وتشديد الكاف) بن محصن (بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد)

وقد خرج عكاشة بن محصن الأسدي، رضي الله عنه، على رأس السرية التي تتألف من 40 رجلا من الصحابة، ثم أغذوا السير نحو الغمر حيث يقيم بنو أسد، الذين فروا عندما أحسوا بقدوم السرية في طلبهم، واحتموا بأعالي بلادهم، ووجد الصحابة ربع بني أسد يبابا، وقد لقوا رجلا منهم وأمنوه فدلهم على 200 بعير لقومه، فاستاقوها راجعين إلى المدينة بدون أن يلقوا قتالا.

سرية علي بن أبي طالب لهدم صنم طيء

وفي شهر ربيع الثاني من السنة التاسعة للهجرة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، يقود مائة وخمسين رجلا، إلى طيء لهدم صنمهم (الفلس) وهو من الأصنام المشهورة في تلك المنطقة، وسار علي وأصحابه حتى وصلوا بلاد طيء فهاجموهم فجرا وتمكنوا من هدم الصنم، ورجعوا بغنائم وسبي.

وفي عام 16هـ تم فَتْح القدس، واحترقت الكعبة عام 73هـ لما رماها الحجاج بن يوسف بالمنجنيق وهو محاصر لابن الزبير.

