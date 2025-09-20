هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

دعاء بدء المذاكرة هو عبارة عن كلمات وأدعية يتوجه فيها الطلاب إلى الله عز وجل، وترديدها في سبيل التيسير عليهم أثناء المذاكرة، ويُعد دعاء بدء المذاكرة من الأمور التي تعين طلاب المدارس والجامعات على استذكار دروسهم بسهولة وتركيز، إذ أن الاستعانة بالله من أفضل الخطوات التي يجب اللجوء إليها.

وقال أهل العلم إن الدعاء مطلوب في كل وقت لأنه ذكر لله، وفي هذا الإطار نجيب معكم على هذا السؤال دعاء بدء المذاكرة هل ورد في السنة؟

دعاء بدء المذاكرة هل ورد في السنة؟

دعاء بدء المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك إنك على كل شيء قدير

بداية أي عمل يحتاج الاستعانة بالله والتوكل عليه، ومن أهم صور الاستعانة بالله هي الدعاء، فيمكنك الدعاء قبل المذاكرة باستخدام هذه الأدعية.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير.

أهمية دعاء المذاكرة

1- التركيز والانفتاح العقلي:

يعتبر دعاء المذاكرة وسيلة لزيادة التركيز والانفتاح العقلي، مما يسهم في تحسين استيعاب المعلومات وتسهيل عملية التفكير النقدي.

2- التخفيف من الضغوط النفسية:

يعمل الدعاء كوسيلة لتخفيف الضغوط النفسية التي قد يواجهها الطلاب أثناء فترة المذاكرة، مما يسهم في تعزيز حالة الهدوء والسكينة الداخلية.

3- الإيمان بالتوفيق:

يساعد دعاء المذاكرة في تعزيز الإيمان بالتوفيق والنجاح، مما يعزز الثقة بالنفس ويحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد.

فوائد دعاء المذاكرة

1- تحسين الأداء العقلي:

يساهم الدعاء في تحفيز العقل وتنشيطه، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العقلي وزيادة القدرة على استيعاب المعلومات.

2- الهدوء والاسترخاء:

يعمل الدعاء على تحقيق حالة من الهدوء والاسترخاء، مما يساهم في تقليل مستوى التوتر وزيادة القدرة على التركيز.

3- تعزيز الإيجابية والتفاؤل:

يساعد دعاء المذاكرة في نقل الطاقة الإيجابية والتفاؤل، مما يسهم في بناء نظرة إيجابية نحو التحصيل العلمي.

4-تركيز الطاقة الإيجابية:

يعمل دعاء المذاكرة على توجيه الطاقة الإيجابية نحو الهدف المراد تحقيقه، مما يزيد من فعالية الجهد المبذول في عملية الدراسة.

5- تخفيف الضغوط النفسية:

يساهم الدعاء في تخفيف الضغوط النفسية التي قد يواجهها الطلاب أثناء فترات الامتحانات أو المذاكرة الشديدة، مما يعزز التركيز والهدوء النفسي.

6- توجيه النية والتفاؤل:

يساعد دعاء المذاكرة في توجيه نية الفرد نحو النجاح وتعزيز روح التفاؤل، ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.





دعاء بعد المذاكرة

بعد الانتهاء من المذاكرة استعن بالله ليعينك في استرجاع هذه المعلومات حين يأتي موعد الحاجة إليها أثناء الامتحانات أو في الحياة اليومية فيما بعد.

اللهم قِني شرّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبّت المعلومات في صدري، واجعلني قوّي الحافظة واعي القلب.

اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني بما ينفعني، وارزقني علمًا تنفعني به.

اللهم إني أستودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت فرده إليّ عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنّي أستودعك ما أتعلّمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا ربّ العالمين.

اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء.

اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني.

اللهم إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وسهولةً في الفهم والحفظ، وبركةً في العمر والرزق.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة.



قال علماء الحديث إن هذا الدعاء ليس له إسناد، ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما جرى على ألسنة بعض الطلاب في معاهد العلم، وذكره صاحب كشف الظنون عن ابن كمال باشا، وكذلك لم يرد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة، وإنما ثبت عن معاذ بن جبل، قال ابن القيم: وكان شيخنا -ابن تيمية- إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستغاثة بذلك، اقتداء بمعاذ بن جبل، حيث قال لمالك بن يخامر عند موته.... فعليك بمعلم إبراهيم عليه السلام، قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم. انتهى.

وروى ابن حبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة

قال أهل العلم إن دعاء المذاكرة وبدء الدراسة لم يرد في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة ولكن لا حرج في الدعاء به، فالله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}.فكل أمر أراد العبد تيسيره فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وليخلص في ذلك

