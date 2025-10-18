عرض أزياء لـ أجنبيات داخل المترو يثير جدلا واسعا، ونشطاء: لازم يتقبض عليهم (فيديو)

عرض أزياء داخل المترو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الفتيات غير المصريات، وهن يقمن بعرض أزياء لهن داخل مترو الأنفاق، ما أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل.

عرض أزياء لغير المصريات داخل المترو



وأثار مقطع فيديو عرض الأزياء لعدد من الفتيات غير المصريات في مترو الأنفاق حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعاقبة الفتيات على شاكلة ما حدث مع المصريات اللاتي أخلين بالعادات والتقاليد داخل المترو، وتمت معاقبتهن.



وعلق عدد من النشطاء قائلين: "الفتيات غير مصريات ويقمن بعرض للأزياء داخل المترو، وذلك لا يليق، ما هذه الثقة، المترو ليس لعروض الأزياء، ويجب أن يعلم المصريون وغير المصريين ذلك، ويحترموا القواعد"

عرض الأزياء داخل المترو حرية أم عدم احترام



في حين قالت البلوجر رنا البدر: "أيه المشكلة.. فيديو جميل محترم ولا كسروا حاجة ولا بيسرقوا.. ناس فرحانة وبتتصور.. أما غلاء المعيشة فهم ما لهم بيها... لا حول ولا قوة الا بالله"

عرض أزياء داخل المترو يثير الاستياء، فيتو

وعلقت البلوجر شيرين علام قائلة: " شايفين يا عيني المصرية اللي واقفة وراءهم حاطه إيديها علي خدها، مستهجنة الوضع، يجب مراعاة اللوائح الخاصة بمترو الأنفاق"



وقالت البلوجر آمال جندي: "يتقبض عليهم زى ما اتقبض على البنتين المصريتين اللى عملوا فيديو داخل المترو من ٣ أشهر.. هذا قلة احترام" .



ورد البلوجر على محمد قائلًا: "هما ضيوف لاغلطوا ولا عطلوا حد ومن حقهم يعيشوا بحرية ذى ما يحبوا ما لم يخطئوا ومن حقك النقد فيهم لكن بدون تجريح أو التقليل من شأنهم"



وتساءل البلوجر أسامة سعد: "ماذا لو قام بذلك مصريات.. كيف كان سيتم التعامل معهن"



