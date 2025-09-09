الأربعاء 10 سبتمبر 2025
حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة فتاتي رقصة المترو

أولى جلسات محاكمة
أولى جلسات محاكمة فتاتي "رقصة المترو" غدًا

 

تنظر محكمة الجنح المختصة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة فتاتين عُرفتا إعلاميًا بـ"فتاتي رقصة المترو"، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ظهرتا خلاله أثناء قيامهما بحركات وُصفت بأنها خادشة للحياء داخل إحدى عربات المترو.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية تداول الفيديو على نطاق واسع، حيث تمكنت من تحديد هوية الفتاتين وضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات قبل إحالتهما للمحاكمة.
 

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن رقص فتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
 مقطع فيديو يرصد فتاتين أثناء الرقص داخل عربات مترو الأنفاق 


وكثفت أجهزة الأمن الجهود المبذولة والتحريات لفحص مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، والذي يتضمن قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق. 
 

وتوصلت أجهزة الأمن إلى تحديدهما والقبض عليهما، وهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع، نظرًا لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

