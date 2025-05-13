عرض أزياء على المانيكان لطلاب ذوي الهمم بـ نوعية طنطا (صور)

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، ولأول مرة عرض أزياء على المانيكان لطلاب ذوي الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، وذلك في إطار عرض مشروعات تخرج المستوى الرابع ضمن مقرر التشكيل على المانيكان بقسم الاقتصاد المنزلي.

أشارت الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية، إلى أن هذا العرض يأتي في إطار خطة جامعة طنطا الاستراتجية برئاسة الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، والتي تواكب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والاهتمام وتقديم الرعاية الكاملة والدعم اللازم لطلاب ذوي الهمم، ليس فقط على المستوى التعليمي، ولكن أيضًا على مستوى كافة الأنشطة، وتوفير السبل اللازمة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير حياة كريمة لهم داخل المجتمع.

أكدت عميد التربية النوعية بـ طنطا أهمية الأنشطة الطلابية في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التعليم العالي، وجامعة طنطا بهدف تكوين شخصية متكاملة للطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنميتهم ثقافيًا واجتماعيًا وعلميًا، فَضْلًا عَنْ تزويدهم بالخبرات العلمية والتطبيقية بما يؤهلهم لسوق العمل.

من جانبها، حرصت الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية على التقاط الصور التذكارية مع طلاب ذوي الهمم، موجهة الشكر للمشرفين على العرض الدكتورة إيمان ربيع أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة مروة الهاروني مدرس الملابس والنسيج، وذلك تحت إشراف الدكتورة آية فوزي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.

جدير بالذكر، أن هذا العرض جاء ضمن احتفالية كبرى نظمتها كلية التربية النوعية بجامعة طنطا للأنشطة الطلابية وتسليم مشروعات التخرج لطلاب الدفعة الاولى بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025.

شارك في الاحتفالية الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطالبات، الدكتور السيد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية السابق، الدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد العزيز عبدالدايم العميد السابق لكلية العلوم بجامعة طنطا، الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة طنطا، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، الدكتور حسن الجندي أمين عام الكلية، وناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بالغربية، والمحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، وعدد كبيير من الطلاب وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.