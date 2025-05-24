ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

خطفت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، الأنظار إليها، بعد اختراعها لحيلة لتجنب الظهور بـ "البكيني"، خلال عرض أزياء البحر، حيث اختارت رومي ملابس بحر "مايوه" بلون الـ "فوشيا" مع سروال قصير "شورت" Cycliste باللون الأسود، مبتعدة عن لبس "البيكيني"، الذي يتم ارتداؤه من قبل ملكات جمال العالم في هذه المسابقة.

رومي القحطاني تلفت الأنظار في مسابقة ملكة الجمال



وبثت رومي القحطاني مقطع فيديو من مسابقة عرض أزياء البحر ضمن منافسات ملكات الجمال، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث أظهرت لجوئها إلى حيلة ذكية، لتجنب الظهور بـ "البيكيني".



ونشرت رومي القحطاني عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام" صورتها، إلى جانب عَلم المملكة السعودي، وأرفقتها بالتعليق: "أتشرف بالمشاركة كأول امرأة سعودية في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية" التي ستُقام في إسبانيا لعام 2025‏".

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية، فيتو



ومن المتوقع أن تشارك ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في "مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية"، التي تُقام في مدينة تينيريفي الإسبانية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتُعد مسابقة ملكة جمال المرأة (MWI)، مسابقة جمال دولية مرموقة تجذب عارضات أزياء من كل أنحاء العالم، في حدث يحتفي بتنوع المشارِكات ومواهبهن، وخلال المسابقة، تُتاح للمتسابقات فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من العروض، ولحظات الموضة، والعروض الفنية.

أول سعودية في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية



وتستعد رومي القحطاني لتمثيل المملكة كأول سعودية في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ابتكار رومي لطريقة جديدة، تحايلت فيها على ارتداء ملابس البحر "البكيني" في المسابقة.



علقت البلوجر لينا علي قائلة: "خطفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني الأنظار بنشرها فيديو من مسابقة عرض أزياء البحر ضمن منافسات ملكات الجمال، بفضل لجوئها إلى حيلة ذكية كي تتجنب الظهور بـ البيكيني.. بنت السعودية نجحت في التحايل أعضاء تحكيم المسابقة"

وقال البلوجر أحمد صبحي: "ملكه جمال سعوديه في مسابقه عالميه وكسر التابوهات رويدًا رويدًا"

أما البلوجر رنا المتوكل فقالت: "رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بحيلة ذكية ومحتشمة في عرض البيكيني"

وعلقت سلمى راضي قائلة: "لأول مرة تشارك فتاة سعودية في مسابقة ملكة جمال، وتتحايل على لبس "البكيني" بسرول قصير، وتعلن مشاركتها في مسابقة ملكة الجمال العالمية..."

من هي رومي القحطاني ملكة جمال السعودية؟



الجدير بالذكر أن "رومي القحطاني" هي أول سعودية تشارك رسميًا في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، وأعلنت رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية، رسميًا مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم (MWI)، المقرر إقامتها في تينيريفي بإسبانيا في سبتمبر 2025

رومي القحطاني تتحايل على لبس البكيني، فيتو

ولدت رومي القحطاني في الرياض عام ١٩٩٥، وهي حاصلة على شهادة في طب الأسنان، كما أنها ناشطة في دعم القضايا البيئية وتمكين المرأة، وهي إحدي السيدات السعوديات المهتمة بالجمال، وتعرف بحبها للرياضة ودعمها لنادي النصر السعودي.

توجت رومي القحطاني بلقب ملكة جمال السعودية عام ٢٠٢١، وحصلت على لقب ملكة جمال العالم العربي ٢٠٢٢، وشاركت في العديد من المسابقات الدولية، مثل ملكة جمال آسيا وملكة جمال العالم العربي.

وتعتبر رومي القحطاني أول سعودية تشارك رسميًا في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، كما أنها عارضة أزياء سعودية، حيث تحرص رومي القحطاني على مشاركة متابعيها ومعجبيها في الفاعليات التي تقوم بها، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام 870 ألف متابع، وحرصت رومي على نشر كافة تفاصيل مسابقة ملكة جمال آسيا لعام 2024.

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني، فيتو



وارتدت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني، من خلال مسابقة ملكة الجمال، مجموعة متنوعة من الإطلالات والأزياء، بدءًا من العباءات الأنيقة إلى الملابس الرياضية والملابس السعودية التقليدية، لتبرز هويتها الثقافية العربية.

وتُعد مسابقة ملكة جمال العالم 2025، من أبرز مسابقات الجمال العالمية، حيث تجمع نساءً من جميع أنحاء العالم في تجربة فريدة تجمع بين الجمال والثقافة والموهبة منهم السعودية رومي القحطاني.



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