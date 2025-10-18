السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يكشف عن خطة لتخفيض أسعار السلع

السلع، فيتو
السلع، فيتو

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سلسلة من المبادرات الحكومية تستهدف تحقيق تراجع ملموس في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة.


وأوضح “فاروق”، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صُنّاع الفرصة" على قناة المحور،  أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أكثر من شهرين لخفض الأسعار

 

 مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والجهات المعنية كافة لضمان فاعلية التنفيذ.

 

تخفيضات في الشركات والسلاسل التجارية

 

وأشار الوزير إلى أن نتائج هذه المبادرات بدأت تظهر فعليًا، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعلنت تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم منتجاتها.
 

وتابع: كما أعلن منتجو الزيت عن خفض الأسعار بنسبة 10%، في حين قررت السلاسل التجارية الكبرى – بعد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية – تقديم تخفيضات إضافية تصل إلى 10% على مختلف السلع.

 

“سوق اليوم الواحد”.. لتقليل الحلقات الوسيطة

 

وأكد “فاروق” أن السيطرة على الأسعار لا تتحقق إلا من خلال الوفرة والتواصل المباشر مع المواطن، لافتًا إلى إطلاق مبادرة “سوق اليوم الواحد” التي أثبتت نجاحًا كبيرًا، حيث تم إنشاء أكثر من 300 سوق مؤقت في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين.


وبين أن الهدف من هذه الأسواق هو تقليل حلقات التداول والوصول إلى المستهلك بطريقة أسهل وأكثر عدالة، إلى جانب تشجيع صغار المنتجين على عرض منتجاتهم مباشرة دون وسطاء.
 

وأضاف أن هذه الأسواق تعمل بالتوازي مع المعارض الموسمية مثل “أهلًا مدارس” و*“أهلًا رمضان”* لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.

 

وزير التموين: "رضا المواطن هو المعيار الحقيقي"

 

وعند سؤاله عن مدى رضاه عن نتائج هذه المبادرات، قال الوزير:“لن أكون راضيًا أبدًا عن أي أداء إلا إذا رضي المواطن عنا، وطول ما المواطن حاسس باستقرار أسعار السلع أنا هكون سعيد.”

 

وأكد أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتخفيف العبء عنه، مشددًا على أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسعار في الأسواق لضمان التوازن بين المنتج والمستهلك.

 

تفاؤل بمزيد من الاستقرار في أسعار السلع

 

وأعرب الوزير عن تفاؤله بتحقيق استقرار أكبر للأسعار خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات المتكاملة

 أبرزها استقرار سعر الصرف بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، تحسن سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، تسهيل الإجراءات بالموانئ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما ساهم في منع تكدس البضائع وتسريع دخول السلع إلى الأسواق.

واختتم الوزير حديثه مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التموين اسعار السلع تخفيض أسعار السلع شريف فاروق الغرف التجارية رئيس الوزراء

مواد متعلقة

أكبرها في الشاي، ارتفاع يضرب جميع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد زيادة الوقود؟ التموين تجيب

وزير التموين: الحكومة واجهت التقلبات العالمية دون تأثير سلبي على السوق المحلي

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية