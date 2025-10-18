وزير التموين يكشف عن خطة لتخفيض أسعار السلع

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سلسلة من المبادرات الحكومية تستهدف تحقيق تراجع ملموس في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة.



وأوضح “فاروق”، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صُنّاع الفرصة" على قناة المحور، أن هذه الجهود تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أكثر من شهرين لخفض الأسعار

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والجهات المعنية كافة لضمان فاعلية التنفيذ.

تخفيضات في الشركات والسلاسل التجارية

وأشار الوزير إلى أن نتائج هذه المبادرات بدأت تظهر فعليًا، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعلنت تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم منتجاتها.



وتابع: كما أعلن منتجو الزيت عن خفض الأسعار بنسبة 10%، في حين قررت السلاسل التجارية الكبرى – بعد اجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية – تقديم تخفيضات إضافية تصل إلى 10% على مختلف السلع.

“سوق اليوم الواحد”.. لتقليل الحلقات الوسيطة

وأكد “فاروق” أن السيطرة على الأسعار لا تتحقق إلا من خلال الوفرة والتواصل المباشر مع المواطن، لافتًا إلى إطلاق مبادرة “سوق اليوم الواحد” التي أثبتت نجاحًا كبيرًا، حيث تم إنشاء أكثر من 300 سوق مؤقت في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين.



وبين أن الهدف من هذه الأسواق هو تقليل حلقات التداول والوصول إلى المستهلك بطريقة أسهل وأكثر عدالة، إلى جانب تشجيع صغار المنتجين على عرض منتجاتهم مباشرة دون وسطاء.



وأضاف أن هذه الأسواق تعمل بالتوازي مع المعارض الموسمية مثل “أهلًا مدارس” و*“أهلًا رمضان”* لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.

وزير التموين: "رضا المواطن هو المعيار الحقيقي"

وعند سؤاله عن مدى رضاه عن نتائج هذه المبادرات، قال الوزير:“لن أكون راضيًا أبدًا عن أي أداء إلا إذا رضي المواطن عنا، وطول ما المواطن حاسس باستقرار أسعار السلع أنا هكون سعيد.”

وأكد أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتخفيف العبء عنه، مشددًا على أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة الأسعار في الأسواق لضمان التوازن بين المنتج والمستهلك.

تفاؤل بمزيد من الاستقرار في أسعار السلع

وأعرب الوزير عن تفاؤله بتحقيق استقرار أكبر للأسعار خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات المتكاملة

أبرزها استقرار سعر الصرف بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، تحسن سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، تسهيل الإجراءات بالموانئ بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما ساهم في منع تكدس البضائع وتسريع دخول السلع إلى الأسواق.

واختتم الوزير حديثه مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن المصري.

