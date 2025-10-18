4 أساقفة من الأرثوذكسية يشاركون في مؤتمر لجنة نزلاء مراكز الإصلاح

أقامت اللجنة المجمعية للحماية المجتمعية والوقاية من الجريمة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الارثوذكسية، المؤتمر الخامس والعشرين لخدام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم والمشردين واللاجئين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، على مدار 4 أيام، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم ومقرر اللجنة الفرعية.

شهد فعاليات المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة ومقرر اللجنة العامة والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية ومقرر مساعد اللجنة.

شارك في المؤتمر ٥٢ من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأكثر من ٥٠٠ خادم وخادمة من مختلف إيبارشيات الجمهورية.

