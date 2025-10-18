الأشموني: راعينا محدودي الدخل في تسعيرة الركوب ولن نسمح باستغلال المواطنين

فاجأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موقف منيا القمح / بنها / عبود، للاطمئنان على تطبيق التعريفة التي أقرتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود تماشيًا مع الأسعار العالمية.

المحافظة راعت في التسعيرة الجديدة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، ومؤكدًا أن المحافظة راعت في التسعيرة الجديدة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528

وتحدث الأشموني مع عدد من المواطنين داخل الموقف لاستطلاع آرائهم حول مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الخط الساخن 2303693-055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

ضبط السيارات المخالفة وخطوط السير غير الملتزمة

كما وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على المواقف والطرق العامة لضبط السيارات المخالفة وخطوط السير غير الملتزمة، مؤكدًا أن أي محاولات لاستغلال المواطنين ستُواجه بإجراءات حاسمة وفورية.

التأكد من وضع لوحات إرشادية وملصقات واضحة على السيارات

وفي سياق جولته، تفقد محافظ الشرقية موقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار لمتابعة انتظام حركة السيارات والتأكد من وضع لوحات إرشادية وملصقات واضحة على السيارات تبين التعريفة الجديدة وخط السير وعدد الركاب بكل مركبة.

إنشاء صفايات الأمطار داخل الموقف

كما اطمأن المحافظ على سير أعمال إنشاء صفايات الأمطار داخل الموقف، ضمن خطة الاستعدادات لفصل الشتاء، لضمان سهولة حركة الدخول والخروج والحفاظ على السيولة المرورية.

الانضباط الكامل في منظومة النقل والتخفيف عن المواطنين

وأكد الأشموني أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى تتعلق بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن جولاته المفاجئة ستستمر في مختلف مراكز ومدن الشرقية لضمان الانضباط الكامل في منظومة النقل والتخفيف عن المواطنين.

رافق المحافظ في الجولة كل من: محمد كجك السكرتير العام المساعد، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، العميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.

