مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى ببنها

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بطريق كفر شكر بنها وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بالطريق الغربى بنها كفر شكر.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع (صلاح، إ، أ) البالغ من العمر 24 سنة مقيم كفر شكر محافظة القليوبية، نتيجة حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بالطريق الغربى بنها كفر شكر وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

