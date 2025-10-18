حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مباراة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، بمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وعرضت قناة النادي الأهلي فيديو تحرك لاعبي الفريق لملعب بوجومبورا استعدادا للمباراة.

تحرك لاعبو الأهلي من فندق الإقامة الى ملعب المباراة #يوم_الماتش pic.twitter.com/bShxkkUkVo — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) October 18, 2025

مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام المباراة على ستاد بوجومبورا الدولي في العاصمة البوروندية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية بوروندي



المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي وأندية بوروندي.

مباراة المارد الأحمر أمام إيجل نوار البوروندي اليوم السبت، هى المباراة الثالثة التي تجمع بين الأهلي وأندية بوروندي.

سبق للأهلي مواجهة فريق فيتال أو بطل بوروندي في دور الستة عشرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000.

وانتهى لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 5 مايو 2000، بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها محمد فاروق وعلاء إبراهيم وإبراهيم حسن.

وفي لقاء العودة ببوروندي يوم 28 مايو 2000، فاز فيتال أو 2-1 أحرز هدف الأهلي علاء إبراهيم.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

