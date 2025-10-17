الأنبا دانيال يفتتح كورس خدام المتزوجين حديثا في إيبارشية المعادي

افتتح نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها للاقباط الارثوذكس، الكورس الأول لتدريب خدام المتزوجين حديثًا، والذي يُعقد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وقد تم الإعداد للكورس من لجنة خدمة المتزوجين حديثًا بالتنسيق مع معهد المشورة بالمعادي.

وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة روحية بعنوان «كيفية قيادة الأسرة حديثة الزواج روحيًا»، تناول فيها دور الخادم في دعم الأسر الجديدة ومساندتها روحيًا وكنسيًا.

حضر الافتتاح عدد من آباء لجنة خدمة المتزوجين حديثًا، وبعض الآباء والخدام المسؤولين بمعهد المشورة، إلى جانب عدد من الكهنة والخدام المهتمين بخدمة الأسر الشابة بالمعادي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال اللقاء عن المهرجان الشتوي الأول بالمعادي بعنوان "يَعظُم انتصارنا بالذي أحبنا"، وهو مهرجان المائة يوم الذي يبدأ في ١٥ أكتوبر ويُختتم في ٢٥ يناير بكرنفال للأسرة تحت شعار "إدِّي التحدي".

الانبا مرقس يترأس ختام سيمينار كهنة الشباب بإيبارشية شبرا الخيمة

اختتمت لجنة الشباب في إيبارشية شبرا الخيمة سيمينار الآباء كهنة الشباب، والذي استمر ليومين، فى بيت سان مارك بالعبور التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة.

ألقى نيافة الأنبا مرقس محاضرة عن "خدمة الشباب"، كما تضمن السيمينار برنامج من القداسات والمحاضرات المتنوعة.

البابا تواضروس: كلمة الله هي الروح والحياة والسماء على الأرض

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن "كلمة الله هي روح وحياة"، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة روحية حقيقية دونها، وأنها النور الذي يهدي القلب ويعيد للنفس سلامها الداخلي.

جاء ذلك خلال كلمته من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى القوي بمنطقة النهضة التابعة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، حيث أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بوجوده بين أبناء الكنيسة، وشكر القائمين على تنظيم اللقاء.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن كلمة الله تُشبه الشمس التي تُضيء الطريق، والذهب الذي يلمع بقيمته، والعسل الذي يمنح حلاوة للحياة، مشيرًا إلى أن الخليقة كلها هي كتاب مفتوح عن عظمة الله، وأن التأمل في الجمال والاتساق في الكون يقود الإنسان للتوبة والتسبيح.

وأضاف أن الكلمة الإلهية تدعو إلى الفرح والسلام، وتجعل من قلب الإنسان وبيته سماءً عامرة بالمحبة، لأن "حيث توجد المحبة، توجد السماء"، على حد تعبيره، داعيًا المؤمنين إلى التمسك بكلمة الله والعمل بها لتتحول حياتهم إلى شهادة حيّة عن الإيمان والمحبة الحقيقية.

