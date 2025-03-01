السبت 01 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر: 4 أعراض لنقص الفيتامينات بالجسم

أعراض نقص الفيتامينات
أعراض نقص الفيتامينات بالجسم

أكدت وزارة الصحة أن جسم الإنسان يحتاج إلى العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لدعم صحة الجسم وتعزيز المناعة.

أعراض نقص الفيتامينات بالجسم 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي إن كل نقص في العناصر الغذائية يسبب ظهور أعراض منها:

 ١- شحوب الوجه وتساقط الشعر وتقصف الأظافر يدل على نقص الحديد

٢-  اضطرابات النوم والعصبية والتقلصات العضلية يدل على نقص المغنيسيوم

٣- تراجع الكتلة العضلية (نقص البروتينات) 

٤- وخز والتنميل في الأطراف يدل على نقص فيتامين B12

 

وأكدت وزارة الصحة انه في حالة التعرض لأحد هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب لتحديد العلاج والجرعة المناسبة.

الفيتامينات والمكملات الغذائية أمر لا غنى عنه أحيانا عندما يعاني الجسم من نقص في الفيتامينات، لاسيما لبعض الفئات العمرية والأطفال والسيدات.

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح للسيدات في المرحلة العمرية بين عمر ٢٠ - ٤٠ سنة بضرورة تناول عدة أنواع من الفيتامينات المفيدة للجسم والحرص علي تناولها بشكل منتظم نظرا لأن السيدات في هذه المرحلة العمرية تعاني من هشاشة العظام والأنيميا وفقر الدم.

 

أهم هذه الفيتامينات يتمثل في الآتي:
 

١- فيتامين أ حيث يعطي رؤية جيدة وينشط جهاز المناعة 

٢- فيتامين ب ينظم المزاج والنوم وينظم عملية التمثيل الغذائي

٣- فيتامين ب ١٢ يحافظ على الجهاز العصبي 
٤- فيتامين سي يحمي العيون وجهاز المناعة ويساعد على صحة القلب ورعاية ما قبل الولادة ومحاربة التجاعيد 

٥- الكالسيوم يساعد في تقوية العظام والأسنان ويساعد على التحكم بالوزن ومحاربة متلازمة ما قبل الحيض
٦- فيتامين د  يقوي العظام ويحارب الأمراض المزمنة ويساعد على فقدان الوزن 
يخفض أمراض القلب ويعزز جمال البشرة 

٧- فيتامين إ يقلل مخاطر العيوب الخلقية 
حمض الفوليك  يخفض من مخاطر إرتفاع ضغط الدم

٨-الحديد يعزز الطاقة ويساعد على تدفق الأكسجين في الجسم ويدعم جهاز المناعة

٩-المغنيسيوم يدعم كل أعضاء الجسم ويخفض مخاطر الأمراض المزمنة 

 

١٠-أوميجا ٣ يعزز صحة القلب والعظام والبشرة  والشعر ويساعد على الخصوبة 

من جانب آخر وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لتجنب التعرض بالآثار الجانبية من فرط استخدام الفيتامينات.

وأكدت ضرورة استشارة الصيدلي أو الطبيب المختص عن أنواع الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم. 

وتضمنت أهم النصائح:

١- ضرورة تناول الفيتامينات بكميات معتدلة والأفضل الإستفادة منها في  العناصر الغذائية الطبيعية

٢- اتباع التعليمات وقت تناول الفيتامينات منها  شرب الماء، والالتزام بمواعيد الفيتامينات يوميا وإتباع تعليمات تناولها مع الأكل.

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٣-  إجراء التحاليل المطلوبة لتحديد نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم

٤- استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية والالتزام بالجرعات المحددة 

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