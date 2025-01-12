8 أعراض رئيسية تدل على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم

تشمل أعراض نقص الفيتامينات هشاشة الشعر والأظافر، وقرح الفم، وتساقط الشعر، وبقع الجلد المتقشرة، والمزيد، ويمكن أن يساعد التعرف على هذه العلامات في تعديل النظام الغذائي وفقًا لذلك.

النظام الغذائي المتوازن والمغذي له العديد من الفوائد، ومن ناحية أخرى، قد يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية في ظهور أعراض غير سارة مختلفة أو حتى آثار جانبية خطيرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هذه الأعراض هي طريقة الجسم للتعبير عن نقص الفيتامينات والمعادن المحتمل.

1. هشاشة الشعر والأظافر

البيوتين هو فيتامين ب الذي يشارك في العديد من وظائف الجسم، ويلعب دورًا مهمًا في تقوية الشعر والأظافر، ونقص هذا الفيتامين نادر بشكل عام ولكنه قد يحدث في حالات معينة.

2. قرح الفم أو الشقوق في زوايا الفم

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من قرح الفم أو الشقوق في زوايا الفم في تجربة تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالثيامين والريبوفلافين والبيريدوكسين والحديد لتخفيف الأعراض.

3. نزيف اللثة

في بعض الأحيان، يكون تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل خشن هو السبب وراء نزيف اللثة، ولكن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى فيتامين سي يمكن أن يكون أيضًا عاملًا مساهمًا.

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح والمناعة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في منع تلف الخلايا.

لا يصنع الجسم فيتامين سي بمفرده، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات كافية منه هي من خلال النظام الغذائي.

نقص فيتامين سي نادر لدى الأفراد الذين يستهلكون ما يكفي من الفواكه والخضروات الطازجة.

.4. ضعف الرؤية الليلية والنمو الأبيض على العينين

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض المغذيات في بعض الأحيان إلى مشاكل في الرؤية.

على سبيل المثال، غالبًا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين أ بحالة تُعرف باسم العمى الليلي، والتي تقلل من القدرة على الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام.

وذلك لأن فيتامين أ ضروري لإنتاج رودوبسين، وهو صبغة موجودة في شبكية العين لكل عين تساعد على الرؤية في الليل.

عند ترك العمى الليلي دون علاج، يمكن أن يتطور إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى.

من الأعراض المبكرة الأخرى لجفاف الملتحمة بقع بيتو، وهي نتوءات بيضاء رغوية مرتفعة قليلًا تظهر على الملتحمة أو الجزء الأبيض من العينين.

5. بقع متقشرة وقشرة الرأس

التهاب الجلد الدهني (SB) وقشرة الرأس هما جزء من نفس مجموعة اضطرابات الجلد التي تؤثر على مناطق إنتاج الزيوت في الجسم.

كلاهما ينطوي على حكة وتقشر الجلد، وتقتصر قشرة الرأس في الغالب على فروة الرأس، في حين يمكن أن يظهر التهاب الجلد الدهني أيضًا على الوجه والصدر العلوي والإبطين والفخذ.

احتمالية الإصابة بهذه الاضطرابات الجلدية أعلى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمر، أثناء البلوغ، وفي منتصف مرحلة البلوغ.

6. تساقط الشعر

تساقط الشعر هو أحد الأعراض الشائعة جدًا، في الواقع، يبلغ ما يصل إلى 50% من الذكور البالغين عن تساقط الشعر بحلول الوقت الذي يبلغون فيه سن الخمسين.

قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية التالية في منع تساقط الشعر أو إبطائه.

الحديد: يشارك هذا المعدن في تخليق الحمض النووي، بما في ذلك الحمض النووي الموجود في بصيلات الشعر، وقد يؤدي نقص الحديد إلى توقف نمو الشعر أو تساقطه.

حمض اللينوليك (LA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA): هذه الأحماض الدهنية الأساسية مطلوبة لنمو الشعر والحفاظ عليه.

النياسين (فيتامين ب3): هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على صحة الشعر، الثعلبة، وهي الحالة التي يتساقط فيها الشعر في بقع صغيرة، هي أحد الأعراض المحتملة لنقص النياسين.

البيوتين (فيتامين ب7): البيوتين هو فيتامين ب آخر قد يرتبط نقصه بتساقط الشعر.

7. نتوءات حمراء أو بيضاء على الجلد

التقرن الشعري هو حالة تسبب ظهور نتوءات تشبه قشعريرة على الخدين أو الذراعين أو الفخذين أو الأرداف، وقد تكون هذه النتوءات الصغيرة مصحوبة أيضًا بشعر ملتوي أو نامي تحت الجلد.

غالبًا ما تظهر هذه الحالة في مرحلة الطفولة وتختفي بشكل طبيعي في مرحلة البلوغ.

لا يزال سبب هذه النتوءات الصغيرة غير مفهوم تمامًا، ولكنها قد تظهر عندما يتم إنتاج الكثير من الكيراتين في بصيلات الشعر، وهذا ينتج عنه نتوءات حمراء أو بيضاء مرتفعة على الجلد.

قد يكون لمرض التقرن الشعري مكون وراثي، مما يعني أن الشخص أكثر عرضة للإصابة به إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا به، ومع ذلك، فقد لوحظ أيضًا لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الفيتامينات A وC.

8. متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين (RLS)، والمعروفة أيضًا باسم مرض ويليس-إكبوم، هي حالة عصبية تسبب أحاسيس غير سارة أو غير مريحة في الساقين، بالإضافة إلى رغبة لا تقاوم في تحريكها.

في حين أن الأسباب الدقيقة لمتلازمة تململ الساقين ليست مفهومة تمامًا، يبدو أن هناك رابطًا بين أعراض متلازمة تململ الساقين ومستويات الحديد في الدم لدى الشخص.

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