أستاذ أمراض جلدية يكشف أسباب تساقط الشعر لدى السيدات وطرق العلاج (فيديو)

كشف الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني، أسباب تساقط الشعر لدى السيدات، وطرق علاجها.

وأكد عزام في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أسباب تساقط الشعر كثيرة جدا، من بينها اضطرابات هرمونية أو نقص بعض الفيتامينات، أو نقص المعادن، أو سوء الاستخدام، أو الاسباب الوراثية وهي التي تعرف بالتساقط النمطي لدي السيدات أو الصلع الوراثي.

وأوضح أن العلاج يبدأ من خلال التشخيص، ومعرفة السبب الحقيقي للتساقط، لافتا إلى أن التشخيص ينقسم إلى أمرين، الأول هو التشخيصات المعملية وهي مهمة جدا، حيث يطلب الطبيب إجراء تحاليل تتعلق بنسبة الحديد والغدة الدرقية والمناعة، والهرمونات والفيتامينات والمعادن.

طرق علاج تساقط الشعر لدى السيدات

وأكمل عزام قائلا، أن التشخيص الثاني يتعلق بما يسمى الديرموسكوب، أو الترايكوسكوب، وهو عبارة عن جهاز منظار أو ميكروسكوب جلدي يتم وضعه على فروة الرأس ويكشف وجود علامات معينة من خلالها يتم تشخيص الحالة والوقوف على السبب الأساسي لتساقط الشعر.

وأكد عزام، أن هناك علامات معينة تشير إلى أن سبب تساقط الشعر يكون صلع وراثي، وأخرى تشير إلى أنه تساقط عادي بعد الحمل، وأخرى تشير إلى وجود نسبة التهابات أو فطريات، موضحا أن هذا الجهاز سهل كثيرا على الأطباء في معرفة التشخيص الصحيح.

ونبه عزام إلى أنه يجب على طبيب الأمراض الجلدية أن يضع نتيجة تشخيص الجهاز، مع نتيجة التشخيص المعملي بالإضافة إلى التاريخ المرضي للمريضة، والاستماع إليها جيدا، لوضع خطة العلاج المناسبة لها.

وأكد أن علاج تساقط الشعر يحتاج لوقت طويل جدا، وآلياته كثيرة جدا ومتنوعة ما بين أدوية تؤخذ عن طريق الفم، وعلاجات موضعية، أو جلسات علاجية مثل الميزوثيربي، والإكسوزومس، والبلازما، حسب احتياجات كل حالة على حدة.

وأشار عزام إلى أن الجلد هو مرآة للجسم، كما أن له جهاز المناعة الخاص به بخلاف جهاز المناعة العام للجسم، لذلك فإن هناك الكثير من الأمراض الجلدية التي قد تتسبب في تساقط الشعر أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.