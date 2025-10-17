أخبار الفن اليوم: نجيب وسميح ساويرس يفتتحان معرض "باب الحديد" لأعمال يوسف شاهين، مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بـ 50 سنة فن لـ يسرا.. منة شلبي: "عن العشق والهوى" الأقرب لقلبي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

تألقت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء لفيلمها “عيد ميلاد سعيد”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت نيللي الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي جمعت بين البساطة والرقي.

أبطال "عيد ميلاد سعيد" يتألقون على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

تألق عدد من أبطال فيلم "عيد ميلاد سعيد” على السجادة الحمراء ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

كان عدد من النجوم قد توافدوا على السجادة الحمراء للفيلم ومن أبرزهم نيللي كريم والمخرج محمد دياب وأشقائه خالد دياب وشيرين دياب والفنانة لبلبة والفنانة مي سليم وشقيقتها ميس حمدان وغيرهم.

أكد الشحات مبروك في تصريحات لـ "فيتو" أنه تعاقد على مسلسل “علي كلاي” مع أحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “علي كلاي”، حيث يجسد شخصية تاجر عقارات ولديه معرض سيارات ضخم، إلا أنه يتعرض للعديد من الأزمات والمشكلات بسبب تجارته وتأثيرها على من حوله.

كشف الموزع الموسيقي توما، أن الفنان محمد حماقي يواصل حاليًا العمل على ألبومه الغنائي الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية من التجهيز.

وأوضح توما في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حماقي يحضر لطرح الألبوم خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يضع اللمسات الأخيرة على الأغاني استعدادًا للإصدار الرسمي.

كشفت النجمة منة شلبي عن أن فيلمها "عن العشق والهوى" من الأعمال المقربة لقلبها وتحبها للغاية، مشيرة إلى أنها كانت لا تستطيع النوم في بعض الأيام قبل تصوير مشاهد العمل.

وأضافت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي حاليا: "عن العشق والهوى بحبه اوي وكان عندي مشهد صعب مع احمد السقا.. فاكرة كويس اني مكنتش بعرف انام وكنت أصحى يكون عندي فكرة تخص الشخصية فأقوم اكتب اللي فكرت فيه وبروح التصوير أحاول أوصل الموضوع والإحساس.. لو انت صادق الناس بتروح معاك المشوار.. فهي عملية صعبة بس ممتعة جدا".

أفتتح المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، معرض 50 سنة يسرا، ضمن احتفال المهرجان بمسيرتها الرائعة.

وحضر افتتاح المعرض أيضًا، كل من عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة، الفنانة ليلى علوي، وغيرهم.

افتتح منذ قليل، المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، معرض “باب الحديد”، والذي يتناول ويبرز أعمال المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، في إطار احتفال المهرجان بمئوية ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين.

وحضر افتتاح المعرض أيضا، كل من عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، الفنان محمود حميدة، وغيرهم.

سميح ساويرس: النجاح الحالي لمدينة الجونة لم يكن في الأحلام

تحدث المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن قرار إنشاء المدينة قبل سنوات قائلًا: “قرار إنشاء الجونة جاء بعد 15 عامًا من البداية.. ففي البداية كان مشروعًا صغيرًا ثم بدأ يكبر شيئًا فشيئًا وبعدين ارتأيت أنها لازم تتحول لمدينة عشان يبقى فيها استدامة”.



