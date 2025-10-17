الجمعة 17 أكتوبر 2025
منة شلبي: "عن العشق والهوى" الأقرب لقلبي وتصوير مشاهده حرمني النوم (فيديو)

منة شلبي من الجلسة
كشفت النجمة منة شلبي عن أن فيلمها "عن العشق والهوى" من الأعمال المقربة لقلبها وتحبها للغاية، مشيرة إلى أنها كانت لا تستطيع النوم في بعض الأيام قبل تصوير مشاهد العمل. 

منة شلبي 

وأضافت منة شلبي خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي حاليا: "عن العشق والهوى بحبه اوي وكان عندي مشهد صعب مع احمد السقا.. فاكرة كويس اني مكنتش بعرف انام وكنت أصحى يكون عندي فكرة تخص الشخصية فأقوم اكتب اللي فكرت فيه وبروح التصوير أحاول أوصل الموضوع والإحساس..  لو انت صادق الناس بتروح معاك المشوار.. فهي عملية صعبة بس ممتعة جدا". 

وتابعت: "أنا بعتبر نفسي هاوية باجر محترف.. هفضل عندي روح الهواة لحد ما اموت لأني بحترم التمثيل جدا..بس بروح الهاوي لانها بتخليك "creative” بس باجر محترم”. 
 

