توما يكشف لـ"فيتو" موعد طرح ألبوم حماقي وتفاصيل تعاونه الأخير مع شيرين

كشف الموزع الموسيقي توما، أن الفنان محمد حماقي يواصل حاليًا العمل على ألبومه الغنائي الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله النهائية من التجهيز.

وأوضح توما في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن حماقي يحضر لطرح الألبوم خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يضع اللمسات الأخيرة على الأغاني استعدادًا للإصدار الرسمي.

توما يكشف تطوارت ألبوم شيرين

وأضاف توما أن العمل على ألبوم الفنانة شيرين عبد الوهاب كان قد توقف منذ نحو شهر، قبل أن يُستأنف مؤخرًا، حيث بدأ فريق العمل في تجهيز المراحل الأولية من الألبوم من جديد.

وأشار إلى أن شيرين لم تستقر بعد على اختيار أغنيات محددة، لكنها بدأت فعليًا خطوات التنفيذ الأولى للمشروع.

ألبوم حماقي الجديد

انتهي الفنان محمد حماقي، مؤخرا من تسجيل 15 أغنية في الاستديو خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار القائمة النهائية لأحدث ألبوماته.

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا في مصر ومنهم الشاعر أمير طعيمة الذي تعاون معه في أكثر من أغنية بالألبوم.

وكان المطرب محمد حماقي احتفى بحفله الذي أحياه مؤخرا في مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر حماقي اليوم صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: “ليالي الصيف مختلفة في مراسي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.