ثقافة وفنون

محمد حماقي ينتهي من تسجيل 15 أغنية

انتهي الفنان محمد حماقي، مؤخرا من تسجيل 15 أغنية في الاستديو خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار القائمة النهائية لأحدث ألبوماته.

ألبوم محمد حماقي الجديد 

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا في مصر ومنهم الشاعر أمير طعيمة الذي تعاون معه في أكثر من أغنية بالألبوم.

وكان المطرب محمد حماقي احتفى بحفله الذي أحياه مؤخرا في مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر حماقي اليوم صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: “ليالي الصيف مختلفة في مراسي”.

وكان محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم حماقي باقة من أنجح أغانيه مثل: أجمل يوم، من قلبي بغني، لا ملامة، يا فاتني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهد حفل محمد حماقي موقفا إنسانيا للمطرب، حيث أوقف الحفل بسبب رؤيته لطفل رضيع وطلب من أسرته أنها تضع شيئا في أذنه لحمايته بسبب الصوت العالي في الحفل. 

