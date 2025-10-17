السبت 18 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نيللي كريم تتألق على ريد كاربت فيلمها "عيد ميلاد سعيد" بمهرجان الجونة (فيديو وصور)

نيللي كريم، فيتو

تألقت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء  لفيلمها “عيد ميلاد سعيد”، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي. 

وخطفت نيللي الأنظار بإطلالتها الأنيقة التي جمعت بين البساطة والرقي.

فيلم عيد ميلاد سعيد

يعرض مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر.
ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.


كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

 

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الفنانة نيللي كريم فيلم عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد نيللى كريم

