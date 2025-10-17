الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية لسائقي الميكروباص: مش هنسكت على استغلال المواطنين (فيديو)

هتلتزم بالتسعيرة
هتلتزم بالتسعيرة ومتظلمش المواطن..محافظ الغربية يحذر سائق

وجّه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تحذيرًا حاسمًا لأحد سائقي الميكروباصات بسبب مخالفة التسعيرة المقررة مؤكدًا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن ولن تسمح بأي تجاوز أو استغلال.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الميدانية المفاجئة داخل عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة طنطا عقب ارتفاع أسعار الوقود صباح اليوم.

وقال محافظ الغربية للسائق خلال الجولة: "هتلتزم بالتسعيرة ومتظلمش المواطن الأسعار محددة ومفيش أي زيادة إلا بقرار رسمي" مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود.

ووجّه محافظ الغربية القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة على المواقف العامة ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي سائق يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل الموقف واستمع إلى ملاحظاتهم حول مدى التزام السائقين مشيدًا بالتعاون الإيجابي من جانب السائقين الملتزمين ومؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وحماية الطرفين  "السائق والمواطن" في إطار من الانضباط والاحترام المتبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بداية من اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خطوط طنطا ومنوف والزقازيق

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل

الغربية تشهد انطلاق أول بطولة للرياضات الذهنية بمشاركة 200 لاعب (صور)

في أجواء روحانية بطنطا، محافظ الغربية ووزير الأوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي

الأكثر قراءة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

من 5 إلى 225 جنيهًا، 13 عامًا من الارتفاع في سعر أنبوبة البوتاجاز

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

منتخب مصر يفوز على غانا في ختام الدور الأول لكأس أفريقيا للهوكي

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية