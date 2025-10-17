محافظ الغربية لسائقي الميكروباص: مش هنسكت على استغلال المواطنين (فيديو)

وجّه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تحذيرًا حاسمًا لأحد سائقي الميكروباصات بسبب مخالفة التسعيرة المقررة مؤكدًا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن ولن تسمح بأي تجاوز أو استغلال.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية الميدانية المفاجئة داخل عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة طنطا عقب ارتفاع أسعار الوقود صباح اليوم.

وقال محافظ الغربية للسائق خلال الجولة: "هتلتزم بالتسعيرة ومتظلمش المواطن الأسعار محددة ومفيش أي زيادة إلا بقرار رسمي" مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود.

ووجّه محافظ الغربية القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة على المواقف العامة ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي سائق يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل الموقف واستمع إلى ملاحظاتهم حول مدى التزام السائقين مشيدًا بالتعاون الإيجابي من جانب السائقين الملتزمين ومؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وحماية الطرفين "السائق والمواطن" في إطار من الانضباط والاحترام المتبادل.

