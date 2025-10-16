الجمعة 17 أكتوبر 2025
الغربية تشهد انطلاق أول بطولة للرياضات الذهنية بمشاركة 200 لاعب (صور)

انطلاق أول بطولة
انطلاق أول بطولة للمحافظات للاتحاد المصري للتنمية الذهنية

شهدت محافظة الغربية اليوم انطلاق فعاليات أول بطولة للمحافظات ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بنادي سيتي كلوب بمدينة طنطا.

محافظ الغربية يفتتح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة

هيئة البريد توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لتقديم الخدمات المالية

جاءت البطولة بحضور اللواء الدكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء وعدد من قيادات الاتحاد والمدربين وأولياء الأمور وسط أجواء تنافسية وحماسية بين المشاركين من الفئات العمرية المختلفة.

وقال المحاسب محمد خلاف عضو مجلس إدارة الاتحاد إن هذه البطولة تعد الأولى من نوعها خارج القاهرة في إطار خطة الاتحاد للتوسع في نشر ثقافة الرياضات الذهنية بين الأطفال والنشء في مختلف المحافظات.

وأوضح “خلاف” في تصريحات خاصة أن البطولة تتضمن منافسات في الحساب الذهني باستخدام العداد والتخيل بالإضافة إلى الألعاب الذهنية مثل مكعب روبيك مشيرًا إلى أن المشاركة متاحة للفئات العمرية من 4 إلى 18 سنة، مع إمكانية مشاركة المتسابق في أكثر من مسابقة.

وأضاف أن المشاركين تم تقسيمهم إلى مراحل عمرية مختلفة ويُمنح الفائزون بالمراكز الأولى جوائز مالية وكؤوس البطولة حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل مرحلة على جائزة مالية قدرها 500 جنيه إلى جانب كأس البطولة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بينما يحصل جميع المشاركين على شهادات تقدير وميداليات تكريمية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الهدف من البطولة هو تحفيز النشء على التفكير الإبداعي وتنمية القدرات العقلية إلى جانب نشر الوعي بأهمية الرياضات الذهنية في بناء شخصية متوازنة قادرة على الابتكار والتخطيط السليم.

