أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع تعريفة الركوب داخل المحافظة لكل من: السرفيس والتاكسي الداخلي وخارج المحافظة، بعد رفع أسعار الوقود.

شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

كانت أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن توافر الأرصدة الكافية من المواد البترولية بجميع محطات الوقود بالمحافظة بعد رفع أسعار الوقود.

جاء ذلك وفقًا لما أسفرت عنه جولات مفتشي الرقابة التموينية خلال مرورهم الميداني مساء أمس الخميس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على محطات الوقود بالعريش والمراكز المختلفة.

وأوضحت المديرية أن المواد البترولية من سولار وبنزين بأنواعه متوفرة بكميات كافية، وأن محطات الوقود تعمل بصورة طبيعية دون أي زحام، كما لم تُرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن الزيادة الجديدة في أسعار السولار والبنزين والغاز.

وأضافت المديرية أنه تم أيضًا المرور على محطات تعبئة الغاز الطبيعي للسيارات ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتبين انتظام العمل وتوافر الأرصدة بها وعدم وجود أي مشكلات.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء عن استمرار المتابعة والمرور الميداني من قِبل الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات التموينية وتوفير الأرصدة بالمحطات والإعلان عن الأسعار المقررة للمواطنين.

كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف بشكل مستمر ورصد أي مشكلات أو شكاوى للعمل على حلها الفوري.

