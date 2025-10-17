الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

محطات الوقود
محطات الوقود

أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع تعريفة الركوب داخل المحافظة لكل من: السرفيس والتاكسي الداخلي وخارج المحافظة، بعد رفع أسعار الوقود.

شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود 

كانت أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن توافر الأرصدة الكافية من المواد البترولية بجميع محطات الوقود بالمحافظة بعد رفع أسعار الوقود.  

جاء ذلك وفقًا لما أسفرت عنه جولات مفتشي الرقابة التموينية خلال مرورهم الميداني مساء أمس الخميس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على محطات الوقود بالعريش والمراكز المختلفة.

وأوضحت المديرية أن المواد البترولية من سولار وبنزين بأنواعه متوفرة بكميات كافية، وأن محطات الوقود تعمل بصورة طبيعية دون أي زحام، كما لم تُرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن الزيادة الجديدة في أسعار السولار والبنزين والغاز.

وأضافت المديرية أنه تم أيضًا المرور على محطات تعبئة الغاز الطبيعي للسيارات ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتبين انتظام العمل وتوافر الأرصدة بها وعدم وجود أي مشكلات.

بعد رفع أسعار البنزين، تموين شمال سيناء يؤكد توافر المواد البترولية وانتظام العمل بمحطات الوقود

محافظ شمال سيناء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يتفقدان مستشفى العريش

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء عن استمرار المتابعة والمرور الميداني من قِبل الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات التموينية وتوفير الأرصدة بالمحطات والإعلان عن الأسعار المقررة للمواطنين. 

كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف بشكل مستمر ورصد أي مشكلات أو شكاوى للعمل على حلها الفوري.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الوقود التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الغاز الطبيعي للسيارات السولار والبنزين الغاز المنزلي الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية