الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات

وزارة التضامن تطلق
وزارة التضامن تطلق تدريبات مودة

يطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " المرحلة الرابعة من تدريباته في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وتستهدف هذه المرحلة 3 محافظات هي "القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية" بواقع 9 مناطق مطورة بديلة للعشوائيات.

وسيتم تنفيذ هذه المراحل داخل مناطق: "روضة السيدة، ومساكن الخيَالة، وأهالينا 1، وأهالينا 2، و15 مايو، وبشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، وبشاير الخير 3 وحي الضواحي".

 

محاور تتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

 وتتضمن  التدريبات محاور تتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، من خلال توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وأهمية تأجيل إنجاب الطفل الأول، والفوائد المتعددة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

جدير بالذكر أن برنامج "مودة"، قام بتدريب 3597 مستفيدًا ومستفيدة من أبناء المناطق المطورة خلال الثلاث مراحل السابقة، حيث تم تدريبهم على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى بناء أسرة مستقرة وواعية، وشملت التدريبات التوعية بمفاهيم الزواج والحياة المشتركة وأهمية التواصل الفعّال بين الشريكين، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجههم في حياتهم الأسرية، فضلًا عن التدريب على مهارات إدارة الموارد المالية المشتركة وأسس التنشئة المتوازنة للأطفال. 

 

برنامج "مودة"

 فيما تُنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "مودة" بتكليف من رئيس الجمهورية، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية المناطق المطورة بديلة العشوائيات بديلة العشوائيات وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية إلى غزة

التضامن تواصل التعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ مسرح "المواجهة والتجوال"

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية