مدبولي يشهد بروفات افتتاح المتحف المصري الكبير، ويؤكد: احتفالية ستبهر العالم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا في المتحف المصري الكبير، مع مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ حضره شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء / عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لديه ثقة تامة في القائمين على الاحتفالية الكبرى، التي تشرف عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة الافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، والذي يترقبه العالم بأسره، لافتا إلى أن منظمي الاحتفالية التي يشرف عليها محمد السعدي، حققوا إنجازا واضحا في وقت قياسيّ، وسبق العمل مع هذا الفريق فى احتفالية نقل المومياوات، وكذا افتتاح طريق الكباش، وكانوا على قدر المسئولية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان منذ بدء الترتيب لفعاليات الاحتفالية لديه ثقة كبيرة في قدرة أعضاء جميع أفراد الطاقم المسئول عن فعاليات الاحتفالية، والذي تم اختياره بعناية شديدة من جانب الشركة المتحدة لتنفيذ التجهيزات الخاصة بتلك الفعاليات، بجانب الفقرات والاستعراضات الفنية، فضلا عن طاقم العمل الفني والمسئولين عن الصوت والإضاءة وجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بذلك، معبرا عن أنهم من الشباب الواعد الذي يثق في أنهم يستطيعون الخروج بفعاليات تبهر العالم أجمع، وتظهر الحضارة المصرية العريقة في أبهى صورها مع أحدث التقنيات الفنية، ولا سيما أنه من المتوقع أن يشاهد هذه الفعاليات أكثر من 2 مليار مشاهد حول العالم، كما أن جميع سفاراتنا بالخارج ستعرض هذا الحدث الضخم من خلال رابط إلكتروني.



كما عبر رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه الموجه لـ محمد السعدي ـ في أثناء مشاهدة بروفات بعض الاستعراضات الفنية التي سيتم عرضها في الاحتفالية ـ عن تطلعه لأن يرى العالم القدرات التنظيمية للشباب المصري الواعد في إخراج فعاليات احتفالية كبرى، وليس فقط إظهار الكنوز الأثرية التاريخية، فلدينا شباب قادر على القيادة والابتكار والإبداع.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لمسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما قدم الشكر لـ محمد السعدي، الذي بدوره عبر عن سعادته بهذا اللقاء، ومشاهدة رئيس الوزراء لمقتطفات من الفعاليات والفقرات الفنية أثناء التحضير لها، وهو ما يشجع الشباب على تقديم المزيد والمزيد من الجهد لإظهار الاحتفالية في أبهى صورها، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيواصل متابعة التجهيزات حتى موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وخلال اللقاء، أكد محمد السعدي أن الاحتفالية تعد فرصة ذهبية لتسويق الدولة المصرية؛ سياحيا واقتصاديا، وتظهر للعالم إمكانات مصر السياحية والتنوع وعظمة الشعب المصري وتاريخه العريق، مؤكدا أن جميع عناصر الطاقم الفني، الذين سيقدمون المحتوى، والصورة، والأزياء والموسيقى، ومختلف العناصر الأخرى، تم اختيارهم بعناية من الكفاءات الشابة المصرية. وعاهد رئيس الوزراء بأن يكون الحفل استثنائيا لإيصال صوت مصر للعالم.

