جامعة عين شمس تعلن فتح باب الترشح لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد لعام 2025

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد للعام 2025، وذلك لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجال الفيزياء، وفق الشروط والإجراءات المحددة لكل جائزة كما يلي



أولًا: جائزة كريمات محمود السيد

• تاريخ الإنشاء: 21 يناير 2004، وتم تعديل اللائحة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 2 ديسمبر 2024.

• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء على أن يشمل دراسة الخواص البلورية أو الجزيئية للمواد.

• شروط التقدم:

1. تمنح الجائزة للباحث الرئيسي في البحث العلمي، سواء كان منفردًا أو متعاونًا مع آخرين.

2. يجب أن يكون المتقدم من أقسام الفيزياء في كليات الجامعة (العلوم- التربية- البنات- الحاسبات والمعلومات).

3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: مدرس



ثانيًا: جائزة حسين أبو ليلة

• تاريخ الإنشاء: 26 ديسمبر 1994.

• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء لأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة (العلوم – البنات – التربية – الحاسبات والمعلومات).



• شروط التقدم:

1. تمنح الجائزة للبحث المنفرد في مجال الفيزياء.

2. يمكن أن يكون الباحث المتقدم مع آخرين بشرط الانفراد بالتخصص بين قائمة المؤلفين.

3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: مدرس



ثالثًا: جائزة لطيفة الحوطي

• تاريخ الإنشاء 26 فبراير 1995.

• مجال الجائزة: تمنح لأحسن بحث في مجال الفيزياء التجريبية لأستاذ مساعد بأحد أقسام الفيزياء في كليات الجامعة (العلوم – البنات – التربية – الحاسبات والمعلومات).



• شروط التقدم:

1. تمنح الجائزة للبحث المنفرد في الفيزياء التجريبية.

2. يمكن أن يكون الباحث المتقدم مع آخرين بشرط الانفراد بالتخصص بين قائمة المؤلفين.

3. الدرجة العلمية للمتقدم أثناء التقديم: أستاذ مساعد



إجراءات التقدم لجوائز الجامعة الخاصة للأفراد



يشمل التقدم لجائزة كريمات محمود السيد، وجائزة حسين أبو ليلة، وجائزة لطيفة الحوطي ما يلي:

1. افادة التسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز

2. تسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من البحث العلمي المنشور.

3. تسليم قائمة معتمدة بأسماء الباحثين الوارد ذكرهم في البحث، تخصصاتهم، ودور كل منهم.

4. قرار مجلس القسم والكلية باعتماد الترشح.

5. بيان حالة حديث للمرشح معتمد من الجامعة.

6. صور شخصية للمرشح

7. صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

8. بيانات التواصل للمرشح.

آخر موعد لاستقبال الترشحات: الخميس 18 ديسمبر 2025

ويغلق باب الترشح نهائيا في 31 ديسمبر 2025

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة يتم الدخول على الرابط



مكان التسليم للملفات: مكتب الجوائز - الإدارة العامة للبحوث العلمية - بمبنى الإدارة - خلف قصر الزعفران.

وتدعو إدارة جامعة عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس المستوفين شروط التقدم لجوائز الجامعة الخاصة بالأفراد لعام 2025 إلى المشاركة الفاعلة.



ولتقديم الدعم الفني والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالجوائز،

من خلال التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإلكتروني:

scientific.awards@asu.edu.eg

