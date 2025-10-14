أخبار مصر اليوم: نقابة المهندسين تكشف خطة إعمار غزة.. وزير الأوقاف يعلن التشكيل الجديد للأعلى لشئون المقارئ.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مجلس النواب 23 أكتوبر

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الفنادق والقطاع السياحي للوقوف علي استعدادات استقبال الضيوف والوفود المشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في إطار الاستعدادات الجارية قبيل الافتتاح المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وتعزيز جاهزية الخدمات اللوجستية والفندقية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

أكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا عالميًا يضع الدولة المصرية في صدارة المقاصد السياحية الدولية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر.

تبدأ محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة على كشوف أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب خلال ثلاثة أيام، في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي تنطلق فيه أيضًا فترة الدعاية الانتخابية رسميًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم السبت 25 أكتوبر كآخر موعد لتقديم التنازلات عن الترشح، على أن يتم نشر أسماء المتنازلين في صحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2025.

أكد مصطفى أبوزيد، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تعتمد على التنمية الاقتصادية طويلة المدى، وهذه الخطة تم وضعها فى مارس الماضي، ووافقت عليها القمة العربية الطارئة التى عقدت فى العراق.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن خطة إعمار غزة كانت تستهدف إنشاء 200 ألف وحدة سكنية بمتوسط 9 أفراد فى الوحدة، وهى وحدات جاهزة للتركيب.

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير قراءات القرآن الكريم.

ونص القرار على تولي أ.د/ أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، رئاسة المجلس، فيما تم تعيين القارئ/ الطيب أحمد أحمد أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، نائبًا لرئيس المجلس ونائبًا لشيخ عموم المقارئالبترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء ومسؤولي كبريات الشركات العالمية، واستهل الوزير لقاءاته باجتماع لمتابعة عملية الإعداد للترويج للمزايدة العالمية الجديدة المقرر طرحها قريبًا للبحث عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج EUG، ومشروع المسح السيزمي الإقليمي بشرق المتوسط

وشهد اللقاء استعراض الشراكة القائمة في عدد من المشروعات بين قطاع البترول المصري وشلمبرجير العالمية، ومن أبرزها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتسهيل على الاستثمار والتسويق الفعال للفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز في مصر، إلى جانب مشروع المسح السيزمي الإقليمي بالبحر الأحمر، وبحث دعم التعاون مع الشركة في توفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية للقطاع والتي تسهم في تحقيق اكتشافات جديدة.

