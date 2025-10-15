الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كانت في طريقها للزيارة، سيدة تضع مولودتها داخل سيارة إسعاف بساحة السيد البدوي بطنطا

سيدة تضع مولودتها
سيدة تضع مولودتها داخل سيارة إسعاف بمولد السيد البدوى

شهدت ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا واحدة من أجمل اللحظات الإنسانية خلال أجواء المولد بعدما وضعت سيدة مولودتها داخل سيارة إسعاف كانت متمركزة قرب المسجد لخدمة الزوار، وذلك بعد شعورها بآلام الوضع أثناء زيارتها للمقام الشريف.

محافظ الغربية: توفير سبل الراحة لزوار احتفالات مولد السيد البدوى

هيئة البريد توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لتقديم الخدمات المالية

 السيدة كانت في طريقها للزيارة داخل ساحة مسجد السيد البدوى أمام النافورة عندما داهمتها آلام الولادة.

وعلى الفور تلقى مرفق إسعاف الغربية بلاغًا بوجود  حالة وضع فتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى الموقع بسرعة.

وتولى التعامل مع الحالة المسعف محمد عبد الهادي وتولى القيادة الآمنة للسير نحو مستشفى جامعة طنطا السائق محمد شعبان حيث تابع طاقم الإسعاف حالة السيدة والتعامل المهني معها.

وخلال الطريق إلى المستشفى تمكن الفريق الطبي من إتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف بنجاح لتستقبل الطفلة حياتها الجديدة في أجواء روحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

العقرب والأسد بـ 10 جنيهات، طقوس رسم الحنة في مولد السيد البدوي على الطريقة السودانية (فيديو)

محافظ الغربية: توفير سبل الراحة لزوار احتفالات مولد السيد البدوى

طنطا تبدأ تجهيزات مولد السيد البدوي، نصب الخيام ورفع درجات الاستعداد

عمره 800 سنة، "ركب السيد البدوي" بالجمال والزواد يصل طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية