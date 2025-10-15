كانت في طريقها للزيارة، سيدة تضع مولودتها داخل سيارة إسعاف بساحة السيد البدوي بطنطا

شهدت ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا واحدة من أجمل اللحظات الإنسانية خلال أجواء المولد بعدما وضعت سيدة مولودتها داخل سيارة إسعاف كانت متمركزة قرب المسجد لخدمة الزوار، وذلك بعد شعورها بآلام الوضع أثناء زيارتها للمقام الشريف.

السيدة كانت في طريقها للزيارة داخل ساحة مسجد السيد البدوى أمام النافورة عندما داهمتها آلام الولادة.

وعلى الفور تلقى مرفق إسعاف الغربية بلاغًا بوجود حالة وضع فتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى الموقع بسرعة.

وتولى التعامل مع الحالة المسعف محمد عبد الهادي وتولى القيادة الآمنة للسير نحو مستشفى جامعة طنطا السائق محمد شعبان حيث تابع طاقم الإسعاف حالة السيدة والتعامل المهني معها.

وخلال الطريق إلى المستشفى تمكن الفريق الطبي من إتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف بنجاح لتستقبل الطفلة حياتها الجديدة في أجواء روحانية.

