رياضة

تجربته تشبه مورينيو، من هو محمد وهبي صانع إنجاز منتخب المغرب بمونديال الشباب؟

محمد وهبي مدرب منتخب
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب، فيتو

نجح محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا، في خطف الأنظار، بعد قيادته لمنتخب أسود الأطلس إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب 2025 التي تقام حاليًا في تشيلي.

منتخب المغرب يقص فرنسا ويصعد لنهائي كأس العالم للشباب

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي، بفوزه 5-4 بركلات الترجيح على فرنسا في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وصعد المغرب بذلك إلى نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، ليكتب المدرب محمد وهبي اسمه بحروف من ذهب مع أسود الأطلس.

مسيرة محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب

وُلد محمد وهبي في العام 1976، وبدأ حياته المهنية مُدرسًا في إحدى المدارس البلجيكية، قبل أن يلتحق عام 2004 بأكاديمية أندرلخت، إحدى أبرز الأكاديميات الأوروبية.

تدرج داخل النادي من تدريب الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، واكتسب خبرة واسعة في تطوير المواهب. 

حصل لاحقًا على أعلى شهادة تدريب في أوروبا "يويفا برو"، بعد مسيرة طويلة من التعلم والتطبيق الميداني.

تجربة محمد وهبي تشبه مورينيو

محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب للشباب، لم يكن يومًا لاعب كرة قدم محترفًا، لكنه امتلك فكرًا كرويًا علميًا ورؤية تدريبية عميقة، بعد دراسته.

وتعتبر تجربة محمد وهبي شبيهة بتجربة الأسطورة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يمارس كرة القدم هو الآخر، وكان مترجمًا، ثم سلك طريق التدريب.

ووفقًا لتقارير صحفية، فقد نجح محمد وهبي في تقديم الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا حيث درب كلًا من لوكاكو ويوري تيليمانس وجيريمي دوكو ولويس أوبيندا ودينيس برايت وميل سفيلار وألكسيس ساليماكرس، وهم صغار قبل أن يصبحوا أعمدة منتخب بلادهم.
 

