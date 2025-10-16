موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

مونديال الشباب، يلتقي المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تشيلي 2025 يوم الإثنين المقبل الموافق 20 أكتوبر في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي.

واستطاع منتخب الأرجنتين تسجيل الفوز على كولومبيا في الشوط الثاني، في الدقيقة الـ72، عن طريق اللاعب ماتيو سلفيتي ليضرب التانجو موعدا مع المغرب في النهائي.

وكان المنتخب المغربي للشباب حقق إنجازا تاريخيا بوصوله المباراة النهائية من منافسات كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وكانت 4 منتخبات علي رأسهم المغرب حجزت مقعدهم في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

والمنتخبات الأربعة هم المغرب وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا فيما ودع إسبانيا والمكسيك وأمريكا والنرويج المنافسات من دور الثمانية.

نتائج مباريات نصف نهائي كأس العالم للشباب

المغرب ضد فرنسا 1-1 ( فوز المغرب بركلات الترجيح)

الأرجنتين ضد كولومبيا 1-0

وكانت مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي 2025 شهدت فوز كولومبيا والأرجنتين والمغرب وفرنسا.

وكانت منتخبات أمريكا، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، الأرجنتين، إسبانيا، كولومبيا تأهلت لربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وجاء نتائج ربع نهائي مونديال الشباب كالتالي

نتائج مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

إسبانيا ضد كولومبيا 2-3

المكسيك ضد الأرجنتين 0-2

أمريكا ضد المغرب 1-3

النرويج ضد فرنسا 1-2

وشهد دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للشباب توديع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا ليلحقا بمنتخب مصر الذي غادر من دور المجموعات، ويتبقى منتخب المغرب ممثلا وحيدا للقارة الأفريقية في المونديال العالمي.



وجاءت نتائج مباريات دور ثُمن النهائي من كأس العالم للشباب 2025 كالتالي:

نتائج مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما



المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا 3-0

المغرب ضد كوريا الجنوبية 2-1

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 3-1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.