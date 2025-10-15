أشرف صبحي يلتقي فريدة أبو هاشم بطلة العالم في الخماسي الحديث

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريدة خليل أبو هاشم بطلة مصر والعالم في الخماسي الحديث، بحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي، وذلك لمناقشة خطة إعداد اللاعبة للمنافسات القادمة والتي تبدأ بأولمبياد الشباب في 2026.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت تمتلك العديد من المواهب فوق العادة في مختلف الألعاب ومنهم اللاعبة الواعدة فريدة أبو هاشم موضحًا أن مصر أصبحت فى صدارة العالم في اللعبة بفضل الدعم والتخطيط والتعاون والتنسيق المستمر الوزارة والاتحاد المصري للخماسي الحديث وذلك فى مسار حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها الأبطال في مختلف الألعاب.

فيما أشار المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن الاتحاد الدولي وقع اختياره على فريدة لخوض منافسات بطولة العالم في الموانع حيث تعد فريدة من اللاعبين أبطال العالم الواعدين للحصول علي العديد من الميداليات خلال الفترات المقبلة.

وأشار أن على أهمية الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة لابطال الخماسي الحديث فى الحفاظ على الريادة والصدارة العالمية مرورا بمختلف بطولات العالم وحتى المنافسات الأولمبية.

أشرف صبحي يهنئ سيدات تنس الطاولة بعد السيطرة على نصف نهائي بطولة أفريقيا

فيما هنأ الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، بعد نجاحهن في التأهل إلى نصف نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري، ليتأكد أن اللقب مصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تفوق اللاعبات المصريات في البطولات القارية يعكس تميز منظومة تنس الطاولة المصرية ونجاح برامج الإعداد والدعم المقدم للأبطال الرياضيين في إطار توجيهات الدولة المصرية برعاية الموهوبين ودعم الرياضة النسائية، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق في مشوارهن نحو التتويج باللقب.

وحقق الرباعي المصري نتائج قوية في الدور ربع النهائي، حيث فازت هنا جودة على بطلة مدغشقر بنتيجة 4–1، ودينا مشرف على زميلتها المصرية فريدة بدوي بنتيجة 4–0، فيما تفوقت مريم الهضيبي على التونسية آلاء الصعيدي بنتيجة 4–1، وفازت مروة الهضيبي على جاد موريس بنتيجة 4–0.

أشرف صبحي يشهد غدا مراسم تسليم شهادة الأيزو لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

فيما يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الخميس، مراسم تسليم شهادة الأيزو لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، في احتفالية رسمية تقام بالمركز.

ويأتي حصول مركز التنمية الشبابية بالجزيرة على شهادة الأيزو تتويجًا لالتزامه بمعايير الجودة الشاملة في الإدارة وتقديم الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء وجودة البرامج المقدمة للنشء والشباب.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير خلال الزيارة عددًا من الأنشطة والبرامج الجارية داخل المركز، مشيدًا بجهود العاملين في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التطور النوعي في منظومة العمل الشبابي والرياضي بمصر.

