الرياضة: لجان تفتيش على الهيئات الشبابية بمحافظة بورسعيد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول لجان تفتيش مالي وإداري من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، إلى محافظة بورسعيد، للتفتيش على الهيئات الشبابية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية والإستخدام الأمثل للموارد، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش خلال عملها بمحافظة بورسعيد قامت بالتفتيش على (مركز التنمية الشبابية الحي الإماراتي، - مركز التنمية الشبابية أكتوبر - مركز شباب العاشر من رمضان - مركز التنمية الشبابية سبورتنج - مركز شباب الحرفيين) ومن المقرر متابعة (مركز التنمية الشبابية الزهور - مركز شباب القبوطي - مركز شباب الخريجين - مركز شباب الرضوان)، هذا بجانب المتابعة المفاجئة لعدد من المراكز.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديريات الشباب والرياضة بتنفيذها بالمحافظات، وما يتطلبه من فحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، ووعيًا بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

الصبروط يتفقد استعدادات ناديي أكتوبر والشيخ زايد للتصويت الإلكتروني بالانتخابات

وتفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ناديي 6 أكتوبر والشيخ زايد؛ للوقوف على استعداداتهما لانطلاق أول تجربة للانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية بمحافظة الجيزة.

حضر الجولة لجنة من النيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات، حيث شهدت الجولة تفقد مقار اللجان الانتخابية، ومتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية، والاستماع إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل منظومة التصويت الإلكتروني، وضمان توافر الأجهزة والمعدات التقنية التي تتيح سهولة وسرعة التصويت، بما يحقق أعلى معايير الدقة والشفافية والتي سوف تتم بنادي 6 أكتوبر يوم الجمعة المقبل، وتشمل جمعية عمومية والاجتماع الخاص، على أن يقام يوم 18 أكتوبر الاجتماع الخاص لنادي الشيخ زايد.

الشباب والرياضة تتفقد استعدادات ناديي أكتوبر والشيخ زايد للتصويت الإلكتروني بالانتخابات

يُذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان قد دشن مشروع التصويت الإلكتروني بالأندية الرياضية بحضور وزراء العدل والتعاون الدولي ورئيس هيئة النيابة الإدارية في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة الانتخابات والحوكمة داخل المنظومة الرياضية.

الشباب والرياضة تتفقد استعدادات ناديي أكتوبر والشيخ زايد للتصويت الإلكتروني بالانتخابات

وأكد الوزير في وقت سابق أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب رؤية مصر 2030 نحو بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا على أن تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يعكس ثقة الدولة في قدرة مؤسساتها على التحديث والتطوير، كمايمثل خطوة مهمة نحو منظومة عمل أكثر كفاءة وشفافية داخل القطاع الرياضي والشبابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.