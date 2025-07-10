أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الخميس
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء البورصات الخليجية اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، حيث سيطر التباين على أداء المؤشرات.
ففي المملكه العربية السعودية
ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.14% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 11289 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليار ريال.
وفي الكويت
تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.03% وتقدر بـ 4 نقاط ليصل إلى 7383 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.
وفي الإمارات
تباين أداء مؤشرات السوق حيث ارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.11%وتقدر بـ 7 نقاط ليصل الي 5840 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 10043 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.
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