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اقتصاد

البورصات الخليجية تميل للتراجع بتعاملات جلسة الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الاثنين بـالأسواق الخليجية 
والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الحمراء. 


المملكة العربية السعودية


انخفض موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% وتقدر بـ 16 نقطة ليصل إلى 10950نقطة بقيم تداول تتجاوز 7 مليارات ريال.


الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.12% وتقدر بـ 10 نقاط ليصل الي 7585 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار.


الإمارات


انخفض  مؤشرات الأسواق حيث انخفض مؤشر سوق  دبي بنسبه0.57% وتقدر ب 35نقطة ليصل إلى 6060 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17% وتقدر بـ 19نقطة ليصل إلى 10243نقطة بقيم تداول إجماليه تجاوز 3 مليارات درهم.

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