بعدما أطاح بفرنسا، المغرب ثاني منتخب عربي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب

كأس العالم للشباب، تأهل منتخب المغرب للشباب إلى نهائي كاس العالم للشباب والمقامة حاليا في تشيلي بعدما أطاح بمنتخب فرنسا.

ولأول مرة يتأهل منتخب المغرب إلى نهائي مونديال الشباب وثاني منتخب عربي بعد قطر الذي تأهل نسخة 1981.

المغرب وفرنسا

وفاز منتخب المغرب تحت 20 عامًا، على منتخب فرنسا للشباب 5\4 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم للشباب.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأيضًا انتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

سجل لمنتخب المغرب: البحراوي وإلياس بو مسعودي والزبيري والحداد ونعيم.

وأهدر لمنتخب المغرب: الحموني.

وسجل لمنتخب فرنسا: لوكاس ميشيل وزيدان وبرناردو ودابو.

وأهدر لمنتخب فرنسا: بويوكو ونجيسان.

أهداف مباراة المغرب وفرنسا في مونديال الشباب

وجاء هدف منتخب المغرب عن طريق ياسر الزبيري في الدقيقة 32 من المباراة من ركلة جزاء وفي الدقيقة 59 جاء هدف التعادل للمنتخب الفرنسي عن طريق لوكاس ميشيل.

ويستهدف الديوك الصعود إلى النهائي من أجل تحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب وفرنسا المتأهل من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين الأرجنتين وكولومبيا.

مباراة المغرب وفرنسا في مونديال الشباب

بدأ اللقاء بكُرة من عثمان معمة لاعب المغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 12 مرت بجانب مرمى حارس فرنسا.

ورد منتخب فرنسا بتسديدة مباغتة في الدقيقة 13 إلا أن حارس المغرب تصدى للكرة ببراعة.

وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 30 ونجح ياسر الزبيري في وضع بلاده بالمقدمة أمام فرنسا في الدقيقة 32 من المباراة.

وفي الدقيقة 59 جاء هدف التعادل لمنتخب فرنسا بعد متابعة مهاجم الديوك لوكاس ميشيل كرة عرضية ليسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 64 جاء تبديل اضطراري بخروج الحارس يانيس بن شاوش للإصابة ونزول إبراهيم جوميز بدلا منه اعقبه هدف محقق يضيع للمغرب.

وفي الدقيقة 73 رفض حكم اللقاء طلب مدرب المغرب باحتساب ركلة جزاء.

وفي الوقت بدل الضائع جاء تصدي إعجازي من أولميتا حارس مرمى فرنسا لهدف مؤكد للمنتخب المغربي.

وشهدت الأشواط الإضافية خطورة واضحة من المنتخب الفرنسي في ظل تراجع المستوى البدني للمنتخب المغربي إلا أن حارس أسود الأطلس دافع عن مرماه بقوة.

وتعرض رابي نزينجولا لاعب فرنسا، للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية ليحصل على الكارت الأحمر وكان ذلك في الدقيقة 107 في الشوط الإضافي الثاني.

تشكيل المغرب أمام فرنسا

في حراسة المرمى: بن بنشاوش.

خط الدفاع: محمد طه المجني، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، إسماعيل بختي.

خط الوسط: ياسين خليفي، حسام الصداق، نعيم بيار.

خط الهجوم: ياسين جاسيم، يسير محمد زبيري، عثمان معما.

تشكيل فرنسا أمام المغرب

بدأ المدير الفني بيرنارد ديوميدي مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره المغربي بالتشكيل الآتي:

ليساندرو أولميتا

جاستن بورغو - إلياس زيدان - نوهام كمارا - غادي بيوكو

أندريا لو بورغني - إلاني توريه - مايسام بيناما

فودي سيلا - لوكاس ميشال - أنتوني بيرمون

فرنسا ضد المغرب

وتأهل منتخب المغرب إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على أمريكا 3-1 في دور ربع النهائي.

وتأهل المغرب إلى دور ربع النهائي، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة دور الـ16 استطاع الفوز على كوريا الجنوبية 2-1.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي على حساب منتخب النرويج.

