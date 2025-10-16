سعد شلبي: الأهلي سدد جميع أقساط أراضي الفروع ونسعى للتعاقد مع الرعاة بالدولار

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.

النادي الأهلي

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "ميزانية الأهلي تخطت الـ8 مليارات جنيه، يخصص منها لفرق الكرة مبلغ لا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، وده ناتج من أصول جديدة للنادي، والنادي قام بتسديد كافة الحقوق المستحقة لأراضي النادي وأصبحت جميعها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون على النادي".



وتابع: "مجلس الخطيب، سدد جميع الأقساط للأراضي التي حصل عليها الأهلي في الفترة الماضية، وجار عمل دراسة بشأن فرع النادي الجديد في العلمين".

رعاية الاهلي بالدولار

وأضاف: "جميع عقود الرعاية تنتهي الموسم الحالي والأهلي يسعي للتعاقد مع الرعاة في الفترة القادمة بالدولار، عن طريق الاتفاق مع الشركة الأم، وليس لفروع الشركة في مصر، خاصة أن الأهلي يحتاج العملة الأجنبية لتسديد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية".



وعن صفقات الأهلي قال: "الأهلي يسير في طريق إيجابي في الفترة الماضية، بعد تحقيق نتائج جيدة في الدوري والتعاقد مع مدرب سبق له العمل في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في العالم".



وشدد: "أتمنى أن يستمر الأهلي في دعم الفريق خلال الفترة القادمة، ونعلم أن طموحات الجماهير لا تقبل سوى بالبطولات".

