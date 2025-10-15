المصري يبدأ أول تدريباته في طرابلس استعدادًا لمواجهة الكونفدرالية (صور)

أدى فريق المصري البورسعيدي المران الأول له بالعاصمة الليبية طرابلس، استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

وأقيم المران على ملعب نادي أبو سليم، في بداية استعدادات الفريق لملاقاة نظيره فريق الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وصول بعثة المصري طرابلس

ووصلت بعثة النادي المصري البورسعيدي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس عصر اليوم وذلك استعدادًا لملاقاة فريق الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة النادي المصري في الثامنة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى العاصمة الليبية "طرابلس".

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري ومضيفه فريق الاتحاد الليبي في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري، على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.



بعثة المصري إلى طرابلس

وتضم البعثة - التي يترأسها الدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، المشرف على الفريق الأول - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي وأعضاء الجهازين الإداري والطبي، وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى ليبيا قبل نحو يومين، وذلك بصحبة مدرب الفريق قيس بن مخلوف، وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة، سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

